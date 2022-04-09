Пентагон убежден, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске совершила Россия.

Накануне захватчики нанесли удар по вокзалу в Краматорске. Пентагон подтвердил, что ракетный удар из "Точки У" совершили именно российские войска.

О том, что обстрел вокзала в Донецкой области – на ответственности государства-агрессора, на закрытом брифинге заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

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Пентагон подтвердил: по вокзалу Краматорска ударили россияне

Мы не купились на возражение россиян о том, что не они не несут ответственности (за удар по Краматорску – 24 канала). Сначала они заявили об успешном ударе, но затем отрицали это, когда поступило сообщение о последствиях,

– отметили в Минобороны США.

В ведомстве сообщили, что российские военные собираются привлечь 18-ю мотострелковую дивизию вооруженных сил России для наступления на Краматорск. "Можно говорить об одном подразделении – 18-й мотострелковой дивизии, которая сформирована в 2021 году. Состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка", – уточнили там.

Пентагон считает, что этих бойцов государство-агрессор бросит туда, где атаковали железнодорожный вокзал, то есть в Краматорске. "Это главный железнодорожный узел восточной части Украины. И это очень стратегическое место. И мы видели, как они пытались переместить силы в Краматорск, где расположена эта железнодорожная станция", – обьяснили в ведомстве.

Также в Пентагоне рассказали, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила уже 1500 ракет по Украине.

Обстрел вокзала в Краматорске

Оккупанты 8 апреля ударили "Точкой-У" по вокзалу Краматорска. В то время там находились почти 4 тысячи человек, которые ждали поезда. Приблизительно 90% из них – женщины и дети.

Уже известно о 52 погибших и 109 раненых, среди которых значительное количество с серьезными травмами.

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