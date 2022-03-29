Пентагон ускоряет производство ракет Stinger и Javelin, – СМИ

Минобороны США якобы планирует ускорить производство зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin. Нужно пополнить исчерпанные запасы.

В США напомнили, что продолжают присылать системы украинским войскам, которые борются с российским вторжением.

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В пожеланиях военной помощи Украина отметила, что хочет ежедневно доставлять из США 500 Javelin и 500 Stinger.

Производство ускоряют

Производственную линию Stinger приостановили, но возобновили для выполнения иностранного заказа на продажу.

Уже рассматривают несколько вариантов увеличения производственных мощностей и сокращения сроков производства. Например, хотят привлечь больше работников на производственные линии и приобрести дополнительные инструменты.

Производство Javelin находится в полном рабочем режиме. Однако Пентагон пытается увеличить его. Отмечают, что есть возможности удовлетворить повышенный спрос.

Интересно – потери врага по состоянию на 29 марта: