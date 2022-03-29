У США нагадали, що продовжують надсилати системи до українських військ, які борються з російським вторгненням.

До теми У Пентагоні Росію вважають "гострою загрозою" для США

У побажаннях військової допомоги Україна відзначила, що хоче щодня доставляти зі США 500 Javelin і 500 Stinger.

Виробництво прискорюють

Виробничу лінію Stinger призупинили, але відновили ​​для виконання іноземного замовлення на продаж.

Вже розглядають кілька варіантів збільшення виробничих потужностей і скорочення термінів виробництва. Наприклад, хочуть залучити більше працівників на виробничі лінії та придбати додаткові інструменти.

Виробництво Javelin перебуває в повному робочому режимі. Однак Пентагон намагається збільшити його. Зазначають, що є можливості задовольнити підвищений попит.

Цікаво – Втрати ворога станом на 29 березня: