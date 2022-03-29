У США нагадали, що продовжують надсилати системи до українських військ, які борються з російським вторгненням.
До теми У Пентагоні Росію вважають "гострою загрозою" для США
У побажаннях військової допомоги Україна відзначила, що хоче щодня доставляти зі США 500 Javelin і 500 Stinger.
Виробництво прискорюють
Виробничу лінію Stinger призупинили, але відновили для виконання іноземного замовлення на продаж.
Вже розглядають кілька варіантів збільшення виробничих потужностей і скорочення термінів виробництва. Наприклад, хочуть залучити більше працівників на виробничі лінії та придбати додаткові інструменти.
Виробництво Javelin перебуває в повному робочому режимі. Однак Пентагон намагається збільшити його. Зазначають, що є можливості задовольнити підвищений попит.
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