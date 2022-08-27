Когда и сколько NASAMS могут поставить Украине

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он подчеркнул, что срок выполнения контракта – до 24 августа 2024 года – конечный, эти системы начнут передавать раньше.

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По его словам, компания Raytheon будет производить NASAMS в течение 2 лет. Но они не планируют делать их 2 года и только тогда поставить все сразу.

Они изготовят один, они его поставят в Украину, и так далее. То есть мы будем их постепенно получать до этой даты,

– объяснил Катков.

К тому же эксперт отметил, что не исключено, что компания Raytheon в течение этого времени будет производить другие системы для Украины, но по другим контрактам. "Ведь когда компании чувствуют, что их вооружение будет иметь постоянный спрос, они начинают увеличивать производство", – добавил он.

Олег Катков подсчитал, что, скорее всего, Украине по этому контракту поставят 6 систем NASAMS.

Два NASAMS передадут Украине уже осенью

Ранее в США сообщали, что передадут Украине две батареи к NASAMS, через месяц отметили, что предоставят и ракеты к этим системам. Однако военный эксперт считает, что они еще не приехали, но ожидаются в ближайшее время.

Если я не ошибаюсь, то эти NASAMS будут переданы осенью. Пока их не передали. На мой взгляд, их следует ожидать в сентябре – октябре,

– отметил Катков.

Как пояснил эксперт, ВСУ и Минобороны не сообщали, что они их получили или применяли в Украине, хотя они могли и не говорить об этом публично. К тому же, их связывают с IRIS-T, которые тоже должны поступить осенью.

Он добавил, что ракеты AIM-120, используемые в этих системах, являются самыми популярными, и в них максимально доказана боевая эффективность в воздухе, которая была применена с земли.

"Стоимость этой ракеты даже для армии США составляет миллион долларов. И американцы такие деньги за эту ракету не вкладывали бы, если бы она не была столь эффективной", – ответил эксперт.

Кроме того, эта ракета установила рекорд по счету сбитых самолетов в мире.

Что известно о NASAMS: основное

NASAMS – это зенитный ракетный комплекс средней дальности. Он предназначен для уничтожения воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях.

Добавим, что это норвежско-американская разработка. Она действует на расстоянии до 40 км в зависимости от выбора снаряда, при этом по высоте она действует на 20 км.

Этот ЗРК эффективнее, чем комплекс советского образца С-300. NASAMS имеют большую дальность, поэтому позволят надежнее защищать наше небо от самолетов, беспилотников и ракет противника.

NASAMS использует ракеты с активными головками самонаведения. К тому же, по словам экспертов, это оружие максимально интегрируется в украинскую ПВО, в частности, "БУК", С-300, "Стрела-10" и другие, ведь наши комплексы технически и технологически устарели.

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