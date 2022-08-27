Коли та скільки NASAMS можуть поставити Украї ні

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він наголосив, що термін виконання контракту – до 24 серпня 2024 року – кінцевий, ці системи почнуть передавати раніше.

До теми До кінця року Україна може повернути окуповані території: генерал США назвав умови

За його словами, компанія Raytheon буде виробляти NASAMS протягом 2 років. Але вони не планують робити їх 2 роки і лише тоді поставити всі одразу.

Вони виготовлять один, вони його поставлять в Україну, і так далі. Тобто ми будемо їх поступово отримувати до цієї дати,

– пояснив Катков.

До того ж, експерт зазначив, що не виключено, що компанія Raytheon протягом цього часу буде виготовляти інші системи для України, але за іншими контрактами. "Адже коли компанії відбувають, що їхнє озброєння буде мати постійний попит, вони починають збільшувати виробництво", – додав він.

Олег Катков підрахував, що швидше за все, Україхні за цим контрактом поставлять 6 систем NASAMS.

Два NASAMS передадуть Україні вже восени

Раніше у США повідомляли, що передадуть Україні дві батареї до NASAMS, через місяць зазначили, що нададуть і ракети до цих систем. Проте військовий експерт вважає, що вони ще не приїхали, але очікуються найближчим часом.

Якщо я не помиляюся, то ці NASAMS будуть передані восени. Поки що їх не передали. На мою думку, їх варто очікувати у вересні – жовтні,

– зазначив Катков.

Як пояснив експерт, ЗСУ та Міноборони не повідомляло, що вони їх отримали чи застосовували в Україні, хоча вони могли і не говорити про це публічно. До того ж, їх пов'язують з IRIS-T, які теж мають надійти восени.

Він додав, що ракети AIM-120, які використовуються до цих систем, є найпопулярнішими та в них максимально доведена бойова ефективністьу повітрі, яка була застосована з землі.

"Вартість цієї ракети навіть для армії США складає мільйон доларів. І американці такі гроші за цю ракетуне вкладала б, якби вона не була настільки ефективною", – відповів експерт.

Крім того, ця ракета встановила рекорд за рахунком збитих літаків у світі.

Що відомо про NASAMS: основне

NASAMS – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Він призначений для знищення повітряних об'єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов.

Додамо, що це – норвезько-американська розробка. Вона діє на відстані до 40 кілометрів залежно від вибору снаряда, при цьому по висоті вона діє на 20 кілометрів.

Цей ЗРК ефективніший за комплекс радянського зразка С-300. NASAMS мають більшу дальність, тож дозволять надійніше захищати наше небо від літаків, безпілотників та ракет ворога.

NASAMS використовує ракети з активними головками самонаведення. До того ж, за словами експертів, ця зброя максимально інтегрується в українські ППО, зокрема "БУК", С-300, "Стріла-10" та інші, адже наші комплекси технічно та технологічно застарілі.

Дивіться повне інтерв'ю з Олегом Катковим: відео 24 каналу