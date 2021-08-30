Пентагон знал о подготовке теракта в Кабуле, – СМИ

В Пентагоне еще за сутки до взрыва в Кабуле знали о возможности теракта. Американские военные готовились к нападению и планировали закрыть главные ворота в аэропорт, однако не успели.

Еще за 24 часа до того, как прогремел взрыв в аэропорту Кабула, в Пентагоне рассматривали пути препятствия террористам. Однако предотвратить теракт не удалось.

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Американцы не успели из-за Великобритании

Военное командование США еще 25 августа начало подготовку к теракту. На срочном заседании руководителей военных штабов генерал Марк Милли заявил, что представители "ИГИЛ-К" готовят "комплексную атаку" в Кабуле.

Для защиты аэропорта в Кабуле американские солдаты должны были закрыть ворота Эбби – главный вход в аэропорт. Однако они не сделали этого вовремя из-за эвакуации британцев из Кабула. Эта задержка стоила более 170 жизней.

Теракт в Кабуле: главное