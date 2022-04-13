В Пентагоне не подтверждают стягивание Россией техники к границам с Финляндией

В СМИ появилась информация, что Россия стягивает войска к границам Финляндии после заявления страны о намерениях вступить в НАТО. Однако в Пентагоне это не подтверждают.

Действительно, представитель Пентагона Джон Керби заявил, что не видел подтверждений этой информации.

Кстати Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже летом, – СМИ

Я не видел ничего, подтверждающего сообщения в социальных сетях о российской технике, оружии, системах или силах вблизи Финляндии,

– сказал Керби.

Что этому предшествовало

СМИ писали, что на территории России по направлению к границе с Финляндией заметили передвижение тяжелого вооружения. Предполагали, что речь идет о мобильной системе береговой обороны К-300П "Бастион-П".

Перед тем Кремль пригрозил стране "последствиями", если она таки соберется вступать в НАТО.

Заметим, что ранее государство уверяло, что в Альянс не будет вступать. Однако сразу после полномасштабного нападения России на Украину Финляндия подписала петицию о вступлении.

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