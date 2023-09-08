"Украинцы чрезвычайно эффективны на поле боя": в Пентагоне оценили продвижение ВСУ на фронте

Украинские военные продолжают освобождать родные земли из-под оккупации. В Пентагоне действия ВСУ на поле боя считают чрезвычайно эффективными.

Соответствующее мнение озвучила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх. По ее словам, Пентагон положительно оценивает использование западного вооружения нашими военными.

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ВСУ удалось добиться определенного прогресса

Украинцы чрезвычайно эффективны на поле боя. Мы видим, как уже достигнут определенный прогресс в их контрнаступлении. Мы наблюдаем за тем, как они (украинские военные – 24 Канал) используют кассетные боеприпасы и в каких местах,

– отметила она.

Сабрина Сингх подчеркнула, что в Пентагоне считают, что наши военные применяют их "эффективно и ответственно".

Кроме того, она рассказала об оценке использования дальнобойных ракет Storm Shadow. По словам представительницы Пентагона, наши защитники умело применяют возможности этого вида вооружения, а также их аналогов, предоставленных союзниками с Запада.

Естественно, ее спросили, что там с передачей американских ракет ATACMS. Перспективу предоставления этого вида вооружения представительница Пентагона обсуждать отказалась.

Известно, что вскоре США передадут Украине снаряды с обедненным ураном. Теперь поступила информация, когда это вооружение появится на фронте.

Снаряды следует ожидать с танками Abrams

Собственно, на этот вопрос ответила также Сабрина Сингх. Она отметила, что многие военные по всему миру используют обедненный уран. С помощью этих снарядов можно пробивать танки.

В Пентагоне уверены, что снаряды с обедненным ураном помогут ВСУ противостоять российским танкам. Их использовать в паре с Abrams.

Я бы позволила украинцам объявить, когда эти снаряды прибудут. Мы ожидаем, что танки прибудут в Украину где-то осенью, но не могу сказать больше конкретики,

– заявила Сингх.

Заметим, что Украина впервые получит снаряды с обедненным ураном от США. Этот вид вооружения стал частью нового пакета военной помощи. Его Пентагон объявил 6 сентября.