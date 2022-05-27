В Пентагоне отметили, что Россия ищет любые способы пополнения своих войск в Украине

Украина уже три месяца противостоит российской агрессии. За это время Россия потеряла много живой силы, а также техники. Поэтому она пытается всеми возможными способами пополнить их.

Это подчеркнули Пентагони во время брифинга. В частности, отметили, что в России на войну отправляют теперь еще и находившихся в резерве контрактников-добровольцев.

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На войну против Украины отправляют всех, кого могут

Подчеркнули еще и то, что призывной возраст в России увеличили. Теперь воевать против Украины отправляют не только вчерашних школьников. А все потому, что возраст потенциального участника спецоперации вырос до 50 лет.

В Пентагоне подчеркивают, что ранее в ряды армии России можно было поступить до 40 лет. Значительные потери в Украине заставляют страну-агрессорку подвинуть возрастной лимит, чтобы набрать желающих.

Во время брифинга отметили, что в районах ведения боевых действий сейчас находятся 110 оперативный БТГ России. Все эти военные, отмечают в Пентагоне, расположены по дуге от Харькова до Юга.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко о главном

Самыми горячими остаются Бахмутское и Лиманское направления . Как отмечают в Генштабе, кафиры с помощью артиллерии делают все для того, чтобы закрепиться в Лимане. Кроме того, они производят разведку. Что касается Бахмута, то здесь они хотят избавить наши подразделения к подкреплению от основных сил.

Не прекращаются атаки по другим направлениям. Например, на Славянском враг уже возобновил наступательные действия. Там русские военные продолжают обстреливать наши позиции.

Наступают захватчики и в Донецком направлении. Они открывают огонь по украинским военным, а также атакуют их ракетами. Для эффективности боя еще и организуют перегруппировку войска.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются сохранить контроль над Херсонской областью. В то же время возросло количество вражеских обстрелов наших военных. Кроме того, российские бойцы укрепляют фортификационные постройки и проводят разведку. А усиливают свой состав они благодаря переброске находившихся в резерве подразделений.

Беспокойным остается Слобожанское направление. Там кафиры не только пополняют свой личный состав. Они еще и открывают огонь по нашим позициям, а также дистанционно минируют территории. Последнее делается для того, чтобы усложнить наступление украинских военных.

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