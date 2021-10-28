В Пентагоне отреагировали на вероятные испытания гиперзвукового оружия Китаем
Источник:Bloomberg
В Пентагоне отреагировали на испытания гиперзвукового оружия Китаем. В Минобороны США считают это "очень тревожным" событием.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли впервые прокомментировал действия Китая. Об этом он рассказал в интервью.
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В Пентагоне отреагировали на испытания оружия Китаем
Милли заявил, что испытания гиперзвукового оружия являются "важным событием", что является только одним из элементов военного потенциала Китая.
И это очень тревожно. Китайские военные возможности намного больше, чем это одиночное испытание. Они быстро расширяются в космосе, в киберпространстве, а также в традиционных зонах – на суше, на море и в воздухе,
– заявил генерал США.
Он также рассказал, что Китай занимает "очень важное место на нашем горизонте".
Что известно о вероятных испытаниях Китая
- 17 октября издание Financial Times, ссылаясь на источники в разведке, сообщило – в августе 2021 года Китай осуществил тестовый запуск гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом, которой удалось обогнуть весь земной шар на низкой орбите. Затем оружие было направлено к цели, "продемонстрировав передовые космические возможности, которые застали врасплох разведку США".
- В Китае опровергли информацию о якобы испытаниях страной гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд. Это якобы была лишь плановая проверка космического корабля.
- Подробнее о том, почему это важно и о каком оружии говорится, читайте по ссылке.