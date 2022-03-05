В США поражены тем, насколько эффективно ВСУ используют предоставленное вооружение
Источник:"Голос Америки"
США активно передавали Украине оборонительное вооружение еще до того, как Россия снова напала на Украину. Там узнавали коварные планы Путина от своей разведки.
Об этом рассказал корреспондент Джефф Селдин, работающий в "Голосе Америки". Он ссылается на высокопоставленного чиновника в американском Министерстве обороны.
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Россияне продолжают боевые действия
В Пентагоне отметили, что оккупанты продолжают боевые действия и усилия по всем направлениям движения. "Передовые отряды российских войск находятся на расстоянии 25 километров от центра Киева и 10 километров – от Харькова и Чернигова", – уточнили там. В то же время США не могут отрицать и информацию о захвате врагом Херсона. При этом Мариуполь – под контролем ВСУ.
В США поражены действиями ВСУ
Собеседник Селдина подчеркнул, что в американском правительстве "чрезвычайно поражены" тем, насколько эффективно украинские защитники используют вооружение, которое раньше привезли и продолжают передавать международные партнеры.
Они способны распространить его очень быстро. И способны использовать его,
– отметили в Пентагоне.
По информации американских СМИ, в целом Соединенные Штаты уже доставили в Украину военную помощь на 240 миллионов долларов.
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