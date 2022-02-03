В Пентагоне прокомментировали опубликованные ответы США России по "гарантиям безопасности"

В Пентагоне США отреагировали на публикацию ответов на "гарантии безопасности" Кремля. Представитель ведомства отметил, что эти документы продемонстрировали то, что политика США на открытых и закрытых переговорах не отличается.

В Пентагоне также убеждены в подлинности документов, которые опубликовали накануне в СМИ. Об этом заявил представитель ведомства Джон Кирби.

Заметьте В Госдепе подтвердили, что опубликованный в СМИ ответ США на требования России – настоящий

США не причастны к обнародованию документов

Джон Кирби заявил, что США никак не причастны к тому, что письменные ответы на так называемые "гарантии безопасности" Кремля опубликовали СМИ. Однако, по словам представителя Пентагона, эти документы демонстрируют возможности для диалога.

Предложения США оказались в европейских СМИ. Мы не обнародовали этот документ. Но теперь, когда его увидел весь мир, можно увидеть, что мы правы, когда говорим: нет различий между нашими публичными заявлениями и нашей позицией на закрытых переговорах,

– подчеркнул Кирби.

Также представитель Пентагона подчеркнул, что опубликованные документы продемонстрировали то, что официальные заявления США никак не отличаются от ее позиции на закрытых переговорах.

Публикация ответов на "гарантии безопасности": главное

2 февраля испанская газета El Pais опубликовала полный текст ответов США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" Кремля. В документах шла речь о том, что Альянс не откажется от политики открытых дверей для членства других стран. Кроме того, там подчеркнули, что переговоров по принципиальным вопросам не будет.

В то же время США и НАТО прислали Кремлю перечень вопросов, по которым они готовы договариваться с Кремлем. В частности взаимные обязательства по безопасности, меры для избежания столкновений на море и в воздухе и тому подобное. В Москве такими ответами не довольны.

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