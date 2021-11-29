Как рассказала спикер патрульной полиции Полтавщины Наталья Костылева, авария произошла примерно в 10:30 на улице Европейская.
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В тот день 43-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал на зеленый свет светофора в сторону центра города. В это время 8-летний мальчик переходил дорогу на запретный сигнал.
Автомобиль ударил несовершеннолетнего бампером, это видно по повреждениям на передней части машины,
– сказал спикер Полтавского райуправления полиции Василий Зуб.
На обнародованных в сети кадрах видно, что водитель не заметил ребенка, так как он был за другой машиной. Увидев, как на него летит автомобиль, мальчик не остановился, а наоборот побежал и попал под колеса.
Момент ДТП: смотрите видео
Ребенок находится в реанимации
Ребенка забрали в Детскую городскую клиническую больницу. Он находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Как могут наказать водителя
Уголовное производство может быть начато по части первой статьи о нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает:
- не более 3 лет ограничения свободы,
- с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.
Последние резонансные ДТП на пешеходных переходах
- Во Львове на переходе автомобиль сбил отца журналиста 24 канала. Водитель двигался на бешеной скорости и даже не остановился, увидев человека. К сожалению, мужчина погиб на месте.
- В Киеве на улице Тимошенко водитель сбил женщину-пешехода. По словам потерпевшей, она переходила дорогу на пешеходном переходе и надеялась, что автомобиль ее пропустит. Однако водитель продолжил ехать и совершил наезд.
- В Харькове водитель автомобиля Toyota на пешеходном переходе сбил двух 13-летних детей. Мужчину арестовали, а мальчик и девочка с травмами в больнице.