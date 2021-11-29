Як розповіла речниця патрульної поліції Полтавщини Наталія Костильова, аварія сталася приблизно о 10:30 на вулиці Європейська.

Важливо На Черкащині зіштовхнулися фура і легковик: дівчині відірвало руку

Того дня 43-річний водій автомобіля Volkswagen їхав на зелене світло світлофора у бік центру міста. У цей час 8-річний хлопчик переходив дорогу на заборонний сигнал.

Авто вдарило неповнолітнього бампером, це видно із пошкоджень на передній частині машини,

– сказав речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

На оприлюднених у мережі кадрах видно, що водій не помітив дитину, адже та була за іншою машиною. Побачивши, як на нього летить автомобіль, хлопчик не зупинився, а навпаки – побіг і потрапив під колеса.

Момент ДТП: дивіться відео

Дитина перебуває в реанімації

Хлопця забрали до Дитячої міської клінічної лікарні. Він перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Медики оцінюють його стан як стабільно тяжкий.

Як можуть покарати водія

Кримінальне провадження можуть розпочати за частиною першою статті про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає:

щонайбільше 3 роки обмеження волі,

з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Останні резонансні ДТП на пішохідних переходах