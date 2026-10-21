Систему Starshield могли отключить для Украины: кто отвечает за проблемы с перехватом "Шахедов"

Украинские дроны-перехватчики сталкиваются с перебоями связи, которые мешают им использовать максимальную скорость для борьбы с российскими беспилотниками. В то же время заявления американских чиновников вызывают вопросы относительно доступа Украины к военной спутниковой системе Starshield, созданной компанией SpaceX.

Военный обозреватель Денис Попович в беседе с Ириной Узловой в видео, опубликованном на YouTube-канале 24 Канал, объяснил, почему слова госсекретаря США Марко Рубио вызвали у него удивление. Он рассказал, как проблемы со связью ограничивают возможности украинских перехватчиков и кто в американской администрации отвечает за доступ к военным спутниковым технологиям.

Заявление Рубио вызвало вопросы относительно доступа к Starshield

Starshield – военная система, созданная SpaceX на основе технологий Starlink для нужд американского правительства и Пентагона. Она обладает отдельными техническими возможностями, связанными с использованием спутниковой связи в военных целях, поэтому вопрос доступа к ней зависит не только от компании Илона Маска.

В одном из последних комментариев Марко Рубио заявил, что Украина не имеет доступа к Starshield. Однако ранее в открытых источниках появлялась другая информация, которая, по мнению Поповича, требует разъяснений со стороны США.

Я удивился этому объяснению. Очевидно, нужно было уточнить у господина Рубио, что он имеет в виду. В открытых источниках есть информация о том, что доступ к Starshield Украине был предоставлен в декабре 2024 года. Я не знаю, насколько он был полным, но этот доступ был,

– рассказал военный обозреватель.

Попович не располагает информацией о том, на каких именно условиях украинская сторона могла пользоваться системой и изменялись ли они впоследствии. Однако противоречие между предыдущими сообщениями и нынешним заявлением госсекретаря оставляет открытым вопрос о возможном ограничении военной спутниковой связи.

Ситуацию осложняют объяснения представителей администрации Трампа и SpaceX. Военный обозреватель обратил внимание, что ответы американской стороны не позволяют понять, кто именно принимал возможные решения относительно доступа Украины к Starshield.

Один говорит: "Я ничего не знаю, такого распоряжения не давал". Другие говорят: "Мы это распоряжение получили, непонятно от кого. Обращайтесь в SpaceX". SpaceX говорит, что этим занимается правительство Соединенных Штатов, обращайтесь к правительству. И так далее. Начинается такой круг. Затем выходит Рубио и дает объяснение, из которого можно понять, что Starshield нам отключили,

– отметил Попович.

В то же время он подчеркнул, что делает такой вывод на основании публичных заявлений, а не официального подтверждения отключения. Точно неизвестно, потеряла ли Украина доступ к Starshield или речь идет об изменении отдельных условий его использования.

Ограничения связи мешают дронам догонять "Шахеды"

Проблемы со спутниковой связью имеют непосредственные последствия для украинских дронов-перехватчиков. Их технические характеристики позволяют развивать скорость 300–350 километров в час и более, однако для эффективного преследования цели оператор должен постоянно поддерживать связь с аппаратом.

По информации, приведенной Поповичем, на скорости свыше 160 километров в час возникают перебои с управлением. Из-за этого расчеты не могут полноценно использовать скоростные возможности перехватчиков, даже если сами аппараты технически способны лететь значительно быстрее.

Обычный российский "Шахед" может развивать скорость около 200 километров в час. Если украинский перехватчик вынужден работать на меньшей скорости для поддержания стабильной связи, догнать такую цель становится чрезвычайно сложно. Еще более серьезной проблемой может стать борьба с реактивными беспилотниками.

Владимир Зеленский также поднимал вопрос о спутниковой связи в своем интервью Bloomberg.

Мы обратились к SpaceX и к президенту Трампу с просьбой развернуть сеть Starlink на территории России, чтобы дать нам возможность уничтожать баллистические пуски россиян. Только с этой целью. Это было близко к нам. А сейчас скорость ограничена. И, конечно, технически это не ошибка. Это ограничено, поскольку таким является решение,

– сказал Зеленский.

По информации президента, на различных участках фронта оборудование перестает нормально функционировать при скорости примерно 130–161 километр в час. Такие перебои влияют не только на противовоздушную оборону, но и на фронтовую логистику и применение ударных дронов.

При этом Starlink и Starshield не следует отождествлять: первая представляет собой спутниковую сеть связи, а вторая – отдельную систему для военных нужд. Несмотря на проблемы, о которых сообщают украинские военные, пока нет подтверждения, что причиной их возникновения стало именно возможное отключение Starshield.

Решение о военном доступе зависит от Пентагона

Попович пояснил, что SpaceX обеспечивает техническую работу спутниковых систем, но решение о доступе к военным возможностям Starshield принимают американские государственные структуры. Поэтому ответственность за возможные ограничения нельзя автоматически возлагать только на Илона Маска.

Это зависит от Пентагона, поскольку он является оператором этой системы. Пентагон получает приказ от кого-то. Давайте угадаем с трех попыток, от кого Пентагон может получить приказ. От Трампа,

– подчеркнул военный обозреватель.

В то же время подчинение американского военного ведомства президенту не доказывает, что Трамп лично приказал ограничить работу спутниковой связи для Украины. Информации о конкретном решении и его причинах пока нет.

Для украинских военных главный вопрос заключается в том, удастся ли обеспечить стабильную связь во время работы скоростных беспилотников. Ведь даже при наличии достаточного количества дронов-перехватчиков перебои с управлением могут существенно снизить их эффективность против российских воздушных целей.

Попович о Starshield для Украины: смотрите видео