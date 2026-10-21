Військовий оглядач Денис Попович у розмові з Іриною Узловою, опублікованій на YouTube-каналі 24 Каналу, пояснив, чому слова держсекретаря США Марко Рубіо викликали в нього здивування. Він розповів, як проблеми зі зв'язком обмежують можливості українських перехоплювачів та хто в американській адміністрації відповідає за доступ до військових супутникових технологій.

Заява Рубіо викликала запитання щодо доступу до Starshield

Starshield – військова система, створена SpaceX на основі технологій Starlink для потреб американського уряду та Пентагону. Вона має окремі технічні можливості, пов'язані з використанням супутникового зв'язку у військових цілях, тому питання доступу до неї залежить не лише від компанії Ілона Маска.

Під час одного з останніх коментарів Марко Рубіо заявив, що Україна не має доступу до Starshield. Однак раніше у відкритих джерелах з'являлася інша інформація, яка, на думку Поповича, потребує пояснення від американської сторони.

Я здивувався цим поясненням. Очевидно, потрібно було уточнити в пана Рубіо, що він має на увазі. У відкритих джерелах є інформація про те, що доступ до Starshield Україні був наданий у грудні 2024 року. Я не знаю, наскільки він був повним, але цей доступ був,

– розповів військовий оглядач.

Попович не має інформації про те, на яких саме умовах українська сторона могла користуватися системою та чи змінювалися вони згодом. Проте суперечність між попередніми повідомленнями й нинішньою заявою держсекретаря залишає відкритим питання про можливе обмеження військового супутникового зв'язку.

Ситуацію ускладнюють пояснення представників адміністрації Трампа та SpaceX. Військовий оглядач звернув увагу, що відповіді американської сторони не дозволяють зрозуміти, хто саме ухвалював можливі рішення щодо доступу України до Starshield.

Один каже: "Я нічого не знаю, такого розпорядження не давав". Інші кажуть: "Ми це розпорядження отримали, незрозуміло від кого. Звертайтеся до SpaceX". SpaceX каже, що цим займається уряд Сполучених Штатів, звертайтеся до уряду. І так далі. Починається таке коло. Потім виходить Рубіо й дає пояснення, з якого можна зрозуміти, що Starshield нам відключили,

– зазначив Попович.

Водночас він наголосив, що робить такий висновок із публічних заяв, а не з офіційного підтвердження відключення. Достеменно невідомо, чи Україна втратила доступ до Starshield, чи йдеться про зміну окремих умов його використання.

Обмеження зв'язку заважають дронам наздоганяти "Шахеди"

Проблеми із супутниковим зв'язком мають безпосередні наслідки для українських дронів-перехоплювачів. Їхні технічні характеристики дозволяють розвивати швидкість 300 – 350 кілометрів на годину і більше, однак для ефективного переслідування цілі оператор повинен постійно підтримувати зв'язок з апаратом.

За інформацією, наведеною Поповичем, на швидкості понад 160 кілометрів на годину виникають перебої з керуванням. Через це розрахунки не можуть повноцінно використовувати швидкісні можливості перехоплювачів, навіть якщо самі апарати технічно здатні летіти значно швидше.

Звичайний російський "Шахед" може розвивати швидкість близько 200 кілометрів на годину. Якщо український перехоплювач змушений працювати на меншій швидкості для збереження стабільного зв'язку, наздогнати таку ціль стає надзвичайно складно. Ще серйознішою проблема може бути під час боротьби з реактивними безпілотниками.

Володимир Зеленський також порушував питання супутникового зв'язку у своєму інтерв'ю Bloomberg.

Ми звернулися до SpaceX і до президента Трампа з проханням розгорнути мережу Starlink по території Росії, щоб дати нам можливість знищувати балістичні пуски росіян. Лише з цією метою. Це було близько для нас. А зараз швидкість обмежена. І, звісно, технічно це не помилка. Це обмежено, оскільки таким є рішення,

– сказав Зеленський.

За інформацією президента, на різних ділянках фронту обладнання перестає нормально функціонувати на швидкості приблизно 130 – 161 кілометр на годину. Такі перебої впливають не лише на протиповітряну оборону, а й на фронтову логістику та застосування ударних дронів.

При цьому Starlink і Starshield не варто ототожнювати: перший є супутниковою мережею зв'язку, а другий – окремою системою для військових потреб. Попри проблеми, про які повідомляють українські військові, наразі немає підтвердження, що їхньою причиною стало саме можливе відключення Starshield.

Рішення про військовий доступ залежить від Пентагону

Попович пояснив, що SpaceX забезпечує технічну роботу супутникових систем, але рішення про доступ до військових можливостей Starshield ухвалюють американські державні структури. Тому відповідальність за можливі обмеження не можна автоматично покладати лише на Ілона Маска.

Це від Пентагону залежить, оскільки він є експлуатантом цієї системи. Пентагон від когось отримує наказ. Давайте вгадаємо з трьох разів, від кого Пентагон може отримати наказ. Від Трампа,

– наголосив військовий оглядач.

Водночас підпорядкування американського військового відомства президенту не доводить, що Трамп особисто наказав обмежити роботу супутникового зв'язку для України. Інформації про конкретне рішення та його причини наразі немає.

Для українських військових головне питання полягає в тому, чи вдасться забезпечити стабільний зв'язок під час роботи швидкісних безпілотників. Адже навіть за наявності достатньої кількості дронів-перехоплювачів перебої з керуванням можуть суттєво зменшувати їхню ефективність проти російських повітряних цілей.

Попович про Starshield для України: дивіться відео