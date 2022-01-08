Перебросят военную технику и десантников: Россия выполнит еще 20 рейсов в Казахстан

Военные самолеты России выполнят более 20 рейсов для переброски техники и десантников из Иваново в Казахстан. Перемещение так называемых "миротворцев" происходит круглосуточно.

Эти рейсы выполнят российские военные самолеты Ил-76. Соответствующую информацию сообщили в минобороны России.

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Россия продолжает перебрасывать войска в Казахстан

Российские военные самолеты выполнят более 20 рейсов для переброски техники и десантников из Иваново в Казахстан,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по прибытию российские военнослужащие приступят к выполнению задач.

Переброску осуществляют с аэродрома "Северный". Согласно видео, предоставленным министерством, в Казахстан перебрасываются также новые бронетранспортеры БТР-МД "Ракушка".

Процесс переброски военных и техники круглосуточный

Созданная минобороны России воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает "подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан".

Соответствующее решение принял Совет коллективной безопасности ОДКБ 6 января. В Казахстан на ограниченный по времени период якобы для стабилизации и нормализации ситуации направляют "коллективные миротворческие силы организации". В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, а также Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Этому предшествовало обращение президента Касым-Жомарта Токаева, который попросил Организацию договора о коллективной безопасности ввести в его страну войска.

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