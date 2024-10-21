"Это наше суверенное право": в Кремле прокомментировали отправку военных из КНДР в Россию

В Кремле назвали "противоречивыми" сообщения об отправке военных КНДР в Россию для развертывания в Украине. В то же время эту информацию в России не опровергли.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, КНДР является "близким соседом и партнером" России.

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В Кремле высказались о переброске войск КНДР

Журналисты попросили Пескова прокомментировать сообщение об отправке военных из КНДР для участия в войне.

Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться,

– ответил спикер кремлевского диктатора.

По его словам, этот вопрос касается ведения войны, поэтому Песков посоветовал медийщикам обратиться в минобороны России.

Мы развиваем наши отношения во всех отраслях, и это наше суверенное право. Это ни у кого не должно вызывать каких-то беспокойств, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и в дальнейшем,

– подытожил Дмитрий Песков.

К слову, ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в Сеуле Георгия Зиновьева. Такой шаг был знаком протеста против отправки северокорейских войск в страну для участия в войне.