Перечень убитых детишек стал длиннее сразу на 24 пункта, – Зеленский назвал их имена

Владимир Зеленский обратился к участникам "American Jewish Committee Global Forum". В своей речи он подчеркнул, что список жертв российской агрессии среди детей вырос на 24 имени.

Президент Украины отметил, что двое из них прожили едва несколько месяцев. И это лишь известные смерти, ведь впереди еще много подобных жутких данных, передает 24 канал.

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Еще 24 маленьких мариупольца погибли от россиян

Владимир Зеленский в своем выступлении отметил, что ежедневно получает ряд данных. Они касаются ситуации на передовой, ракетных ударов, жертв за прошедшие сутки.

Сегодня, когда я записываю это обращение, существенно изменилась информация о погибших. Перечень убитых наших детишек стал длиннее сразу на 24 фамилии, и теперь в нем 287 пунктов. И это, пожалуй, одна из самых страшных вещей, происходящих во время войны,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что эти 24 ребенка – жертвы российских ударов по Мариуполю. Город, который захватчики сначала пытались захватить, потом ежедневно поливали огнем и стирали с лица Земли, а сейчас держат в оккупации.

Среди этих 24 детей – мальчик Максим и девочка Дарья. Обоим было по три месяца. И каждый из этих младенцев погиб вместе со своими родителями. Владимир Зеленский подчеркнул, что их засыпало в подвале жилого дома. Произошло это после сброса бомбы российским самолетом.

Президент Украины задал риторический вопрос: почему это происходит в 2022 году. Он подчеркнул, что сейчас не 40-е годы прошлого столетия. И он не понимает, почему снова реальностью стали убийства, пытки, "фильтрационные лагеря", созданные россиянами на оккупированных территориях. Лагеря, напоминающие концентрационные лагеря нацистов.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не владеет всей информацией. Мы точно не знаем, что на самом деле происходит на временно оккупированных территориях. И можем только предполагать, какие зверства захватчики там совершают. Неизвестным остается количество тел, зарытых в братских могилах. Погибших людей, брошенных в развалинах уже мертвых городов.

Не только убивают, но и похищают детей

Заметим, что российские кафиры не только убивают детей, но и похищают их. Лишь с временно оккупированных территорий Киевской области захватчики вывезли троих детей, судьба еще одного остается неизвестной.

Об этом рассказал начальник главного управления полиции Киевской области Андрей Небитов. По имеющейся информации, детей могли вывезти в Беларусь. Еще один ребенок мог погибнуть вместе со своим отцом под завалами в Бородянке. Но это должны подтвердить или опровергнуть эксперты, уже принявшие ДНК-пробы.

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