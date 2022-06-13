Президент України наголосив на тому, що двоє з них прожили заледве кілька місяців. І це лише відомі смерті, а попереду ще багато подібних моторошних даних, передає 24 канал.

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Ще 24 маленькі маріупольці загинули від росіян

Володимир Зеленський у своєму виступі зауважив, що щоденно отримує низку даних. Вони стосуються ситуації на передовій, ракетних ударів, жертв за минулу добу.

Сьогодні, коли я записую це звернення, суттєво змінилась інформація щодо загиблих. Перелік убитих наших діточок став довшим одразу на 24 прізвища, і тепер у ньому 287 пунктів. І це, мабуть, одна з найстрашніших речей, які відбуваються у час війни,

– підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що ці 24 дитини – жертви російських ударів по Маріуполю. Місту, яке загарбники спочатку намагались захопити, потім щоденно поливали вогнем і стирали з лиця землі, а зараз тримають в окупації.

Серед цих 24 дітей – хлопчик Максим і дівчинка Дар'я. Обом було по три місяці. І кожне з цих немовлят загинуло разом зі своїми батьками. Володимир Зеленський підкреслив, що їх засипало у підвалі житлового будинку. Сталось це після скидання бомби російським літаком.

Президент України поставив риторичне питання: чому це відбувається у 2022 році. Він наголосив, що зараз не 40-і роки минулого століття. І він не розуміє, чому знову реальністю стали вбивства, катування, "фільтраційні табори", створені росіянами на окупованих територіях. Табори, які нагадують концентраційні табори нацистів.

Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не володіє усією інформацією. Ми достеменно не знаємо, що насправді відбувається на тимчасово окупованих територіях. І можемо лише припускати, які звірства загарбники там чинять. Невідомою залишається кількість тіл, закопаних у братських могилах. Загиблих людей, покинутих у руїнах уже мертвих міст.

Не лише убивають, а й викрадають дітей

Зауважимо, що російські окупанти не лише вбивають дітей, а й викрадають їх. Лише з тимчасово окупованих територій Київської області загарбники вивезли трьох дітей, доля ще однієї залишається достеменно невідомою.

Про це розповів начальник головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов. За наявною інформацією, дітей могли вивезти до Білорусі. Ще одна дитина могла загинути разом зі своїм батьком під завалами у Бородянці. Але це мають підтвердити або спростувати експерти, які вже взяли ДНК-проби.

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