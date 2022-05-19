Перед блокпостом в Васильевке оккупанты держат тысячи автомобилей: внутри женщины и дети

Во временно оккупированной Васильевке Запорожской области гигантские очереди перед российским блокпостом. Людей не пропускают на подконтрольную Украине территорию.

Известно, что там находятся около 1 тысячи автомобилей. Российские оккупанты просто их не пропускают. Во многих машинах находятся женщины и дети.

Важно В Генштабе прокомментировали риски для защитников "Азовстали" на оккупированных территориях

Гигантские очереди на выезд с временно оккупированных территорий: смотрите видео

Последние новости из Запорожья

Вооруженным Силам Украины за минувшие сутки, 18 мая, удалось обезвредить значительное количество оккупантов и их техники. В общей сложности они ликвидировали 20 россиян, еще 41 – ранили. Среди техники у захватчиков такие потери: 3 единицы боевых бронированных машин, 2 автомобиля и 1 беспилотник.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о ситуации в городе. Российские оккупанты не имеют практически никаких достижений в городе: Запорожская АЭС до сих пор работает в украинском сегменте энергетики, работники получают деньги в гривнах. Соответственно, в городе тоже "ходит" гривна. За время оккупации захватчики смогли несколько "значительных достижений":

Отправили в Крым огурцы с редисками.

Перекрасили памятники и стеллу.

Побелили "ребряки".

Массово закрыли аптеки. Это специально сделали для "барыг": они продают лекарства по цене, которая в 3-4 раза дороже стандартной.

Город частично вернулся в 90-е: торговля идет из багажников автомобилей и земли.

Оккупанты "отжали" многие автомобили и местные бизнесы.

Хуже всего, что российские захватчики запугивают местных жителей и иногда похищают. Сейчас известно около 50 человек, которых они содержат в подвалах.

В Мелитополе на днях украинские партизаны взорвали колею перед российским бронепоездом, который курсировал и охранял железнодорожные пути из Крыма в Мелитополь. Сам поезд не удалось взорвать, однако был уничтожен путь. Также, по некоторым данным, там произошло стрелковое сражение и украинским партизанам удалось уничтожить двух высокопоставленных российских офицеров.

"Это показывает еще одну очень важную вещь. Партизанское движение действует на полную там, где считается, что его не может быть. Так вот оно и довольно успешное", – рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Ранее – боятся ВСУ: россияне взорвали дорогу в Запорожской области