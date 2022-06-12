Перед Минобороны России вывесили флаг "сегодня не мой день"

В России сегодня пытаются отмечать день страны-агрессора. Но "поздравления" для них совсем не утешительны.

Российские СМИ сообщили, что даже в самой России поздравления совсем непривычны. Перед министерством обороны в этот день вывесили антивоенный баннер, сообщает 24 канал.

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"Сегодня не мой день"

На триколоре перед министерством обороны в Москве есть надпись "Сегодня не мой день".

Кроме того, анонимные московские художники распространили заявление, в котором подчеркнули, что акция приурочена именно ко "дню России".

Его еще почему-то считают так называемым "днем независимости России". Отмечают сегодня, 12 июня, когда приняли Декларацию о государственном суверенитете в 1990 году.

Что пишут в заявлении

В заявлении говорится, что победные сводки государственных телеканалов в России, инфографики опросов с поправкой на "военное время" и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную трехцветную иллюзию нового русского мира. Якобы каждый россиянин в нем проводник.

"Это ложная оптика. Сейчас просто не наш день. Наш день независимости, который мы, безусловно, довольно скоро отметим – станет днем независимости от имперских амбиций", – пишут художники.

Как Россия "празднует"

В этом году звучит много поздравлений для россиян. Преимущественно им желают, чтобы это был последний день России, который они отмечают. Интересно потроллил Россию министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он искренне пожелал России поражения в войне, которую страна-агрессор развернула против Украины. Также Ринкевичс призвал Россию отказаться от имперских амбиций.

В то же время для Украины этот день вызывает тревогу. Ведь мы хорошо знаем, что россияне могут его цинично "праздновать" запусками ракет по нам. Еще тяжелее тем украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. В частности, мэр Энергодара Дмитрий Орлов предупреждал, что спецслужбы России готовят провокации в Запорожской области на "день России". Он призвал людей в течение воскресенья 12 июня не посещать в городе массовые мероприятия, которые планируют проводить российские оккупанты.

В целом на захваченных территориях украинцев готовили ко "дню России", а также планировали снимать пропагандистские сюжеты. Они планировали в них показать жизнь горожан. Ничего нового не придумали, все в духе российской пропаганды. Мол, все они "счастливы", ведь к ним наконец пришел "русский мир".

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