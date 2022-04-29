Перед началом рассмотрения закона о ленд-лизе Байден в очередной раз выразил поддержку Украине

Джо Байден в очередной раз выразил поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии. США продолжат оказывать военную помощь нашей стране.

Об этом заявил глава Белого дома в своем твиттере. Байден также упомянул о том, какие огромные потери среди гражданских принесло Украине нападение России.

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Мы видели, как они оставляли после себя ужасные доказательства своих зверств и военных преступлений в районах, которые они пытались контролировать,

– сказал Байден.

Он добавил, что перед лицом этих зверств США продолжит оказывать военную помощь Украине.

Закон о ленд-лизе для Украины: что об этом известно

Палата представителей США вечером 28 апреля проголосовала за ленд-лиз для Украины. В Офисе Президента ранее отмечали: это свидетельствует о том, что Штаты уверены в победе Украины над Россией.

Джо Байден активно выступает за ленд-лиз, поэтому подписи документа от главы США долго ждать не придется.

Благодаря ленд-лизу США могут максимально быстро и по упрощенной процедуре поставлять Украине оружие, технику, лекарства, продукты питания, нефть и другие необходимые товары. Ранее помешала бюрократия, существенно тормозившая принятие тех решений, которые были необходимы для обороны Украины мгновенно.

Что изменится для Украины после принятия ленд-лиза в США: смотрите видео

Этот шаг уже называют историческим, поскольку эта программа действовала во время Второй мировой войны. Соединенные Штаты в 1941 – 1945 годах по этой программе поставляли оружие, технику и другие товары своим союзницам, чтобы бороться с нацистской Германией.