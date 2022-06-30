Перед нами широко открыли двери – аналитик о том, что изменилось после саммита НАТО

В Мадриде прошел саммит НАТО, где Украина утвердила новый пакет помощи. Эксперты же уверяют, что перед нами "открылась дверь", Украина будет еще больше сотрудничать с НАТО.

Об этом 24 каналу рассказал аналитик и эксперт Украинского института будущего Игоря Тишкевича. Он добавил, что здесь речь не идет о вступлении Украины в НАТО, а только о сотрудничестве.

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По его словам, перед нами "открылась дверь". Но решение за Украиной – мы будем в них заходить или просто скажем, в чем хотим сотрудничать с Альянсом.

Тишкевич объяснил, что ленд-лиз заработает с новой бюджетной стороны – то есть с 1 сентября. До сих пор Украина использует бюджетные лимиты помощи от США.

Поэтому для нас был важным саммит НАТО. Ведь это участие или привлечение украинских военных к обучению с новой техникой,

– заявил аналитик.

По его мнению, если говорить о поставках тяжелой техники, то сегодня все это может происходить быстрее.

"У нас есть обученные военные, и часть из них может быть инструкторами для других. Но для всей несоветской техники нужно минимум месяц учиться", – ответил он.

Игорь Тишкевич о саммите НАТО и помощи Украине: видео



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