Перед нами широко открыли двери – аналитик о том, что изменилось после саммита НАТО
В Мадриде прошел саммит НАТО, где Украина утвердила новый пакет помощи. Эксперты же уверяют, что перед нами "открылась дверь", Украина будет еще больше сотрудничать с НАТО.
Об этом 24 каналу рассказал аналитик и эксперт Украинского института будущего Игоря Тишкевича. Он добавил, что здесь речь не идет о вступлении Украины в НАТО, а только о сотрудничестве.
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По его словам, перед нами "открылась дверь". Но решение за Украиной – мы будем в них заходить или просто скажем, в чем хотим сотрудничать с Альянсом.
Тишкевич объяснил, что ленд-лиз заработает с новой бюджетной стороны – то есть с 1 сентября. До сих пор Украина использует бюджетные лимиты помощи от США.
Поэтому для нас был важным саммит НАТО. Ведь это участие или привлечение украинских военных к обучению с новой техникой,
– заявил аналитик.
По его мнению, если говорить о поставках тяжелой техники, то сегодня все это может происходить быстрее.
"У нас есть обученные военные, и часть из них может быть инструкторами для других. Но для всей несоветской техники нужно минимум месяц учиться", – ответил он.
Игорь Тишкевич о саммите НАТО и помощи Украине: видео
Главное о саммите НАТО
- С 28 по 30 июня в Мадриде проходит саммит НАТО. По итогам генсек Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс продолжит политическую и практическую поддержку Украины.
- По его словам, там было принято решение об усиленном пакете поддержки. Это ускорит поставки нелетального оборонного оборудования, улучшит киберзащиту и устойчивость Украины.
- Также Североатлантический союз принял новую стратегическую концепцию, согласно которой Россия – не партнер, а главная угроза безопасности.