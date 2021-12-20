Перед рождественскими праздниками несколько областей могут выйти из красной зоны

Сейчас только 2 из 25 регионов Украины не могут выйти из красной зоны из-за ситуации с коронавирусом. Речь идет о Волынской и Запорожской областях.

Другие регионы либо уже вышли из красной зоны, либо выйдут из нее в ближайшие дни. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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Только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены из красного уровня, лмбо будут выведены в ближайшие дни,

– заявил Виктор Ляшко.

Решение будет принимать комиссия по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций.

Ляшко отметил, что Украине угрожает новый штамм коронавируса Омикрон, который уже обнаружили в более чем 90 странах мира. Министр призвал как можно скорее пройти курс вакцинации тех украинцев, которые еще не сделали этого.

Какие регионы находятся в красной зоне 20 декабря:

Источник: Минздрав

Волынская область,

Житомирская область,

Запорожская область,

Киевская область,

Николаевская область,

Сумская область,

Черкасская область,

Черниговская область.

Заметим, что ситуация стабилизировалась в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. Сейчас эти регионы соответствуют критериям желтого уровня эпидемической опасности.

"Оранжевых" регионов в стране не осталось. 17 регионов находятся в желтой зоне.

Желтой зоне соответствуют:

город Киев,

Днепропетровская область,

Ивано-Франковская область,

Кировоградская область,

Луганская область,

Львовская область,

Полтавская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Харьковская область,

Херсонская область,

Черновицкая область,

Донецкая область,

Винницкая область,

Хмельницкая область,

Закарпатская область,

Одесская область.

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