Перед рождественскими праздниками несколько областей могут выйти из красной зоны

20 декабря 2021 , 10:52
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Источник:

24 канал

Сейчас только 2 из 25 регионов Украины не могут выйти из красной зоны из-за ситуации с коронавирусом. Речь идет о Волынской и Запорожской областях.

Другие регионы либо уже вышли из красной зоны, либо выйдут из нее в ближайшие дни. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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Только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона либо уже выведены из красного уровня, лмбо будут выведены в ближайшие дни,
– заявил Виктор Ляшко.

Решение будет принимать комиссия по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций.

Ляшко отметил, что Украине угрожает новый штамм коронавируса Омикрон, который уже обнаружили в более чем 90 странах мира. Министр призвал как можно скорее пройти курс вакцинации тех украинцев, которые еще не сделали этого.

Какие регионы находятся в красной зоне 20 декабря:

Источник: Минздрав

  • Волынская область,
  • Житомирская область,
  • Запорожская область,
  • Киевская область,
  • Николаевская область,
  • Сумская область,
  • Черкасская область,
  • Черниговская область.

Заметим, что ситуация стабилизировалась в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. Сейчас эти регионы соответствуют критериям желтого уровня эпидемической опасности.

"Оранжевых" регионов в стране не осталось. 17 регионов находятся в желтой зоне.

Желтой зоне соответствуют:

  • город Киев,
  • Днепропетровская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Кировоградская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Полтавская область,
  • Ровненская область,
  • Тернопольская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область,
  • Черновицкая область,
  • Донецкая область,
  • Винницкая область,
  • Хмельницкая область,
  • Закарпатская область,
  • Одесская область.

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Автор: Анастасія Кушпіт