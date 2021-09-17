Перед смертью призналась о реликвии: фотографию юного Бандеры нашли на Тернопольщине
Источник:Укринформ
Краевед из Теребовли Василий Венгер нашел уникальную свадебную фотографию, на которой среди гостей изображен Степан Бандера. Это фото на протяжении десятилетий берегли как семейную реликвию.
Краеведу фотографию передал Иван Буяк – житель села Кобыловолоки. Он рассказал, что фотографию десятилетиями берегла прабабушка его жены.
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Лишь перед смертью женщина передала реликвию правнучке и показала, кто из гостей – юный Степан Бандера. На фотографии он стоит в верхнем ряду между двумя девушками.
По известным причинам, покойная никому не рассказывала об этой семейной реликвии в советские времена, и в годы независимости тоже, только теперь, перед смертью сделала это,
– сказал Венгер.
Бандера гостил на Тернопольщине
Краевед рассказал, что Бандера часто ездил в Тернопольскую область в период до Второй мировой войны. В частности, в 1919 году он учился в Ягельнице и жил в доме отца Владимира Антоновича.
Также Бандера приезжал в Кобыловолоки. Там он гостил у тети. Она была женой местного священника Чарторыйского. Кроме того, в селе 6 лет училась сестра Бандеры – Оксана.
Очевидно именно тогда будущий идеолог украинского националистического движения посетил свадьбу. Тогда его и сфотографировали вместе с другими гостями.
Фотография со свадьбы / Укринформ
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