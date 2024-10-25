После выборов в США Украина может столкнуться с вызовом непопулярных решений

Сейчас такой период, в который нужно особо поддерживать армию. Никаких пауз в этом допускать нельзя. У всех уже кто-то воюет или восстанавливается, уже есть какие-то отработанные формы. Вот их следует практиковать, это сейчас очень важно.

Война отошла на второй план

Все, кто хочет видеть – видят, как тяжело на разных участках фронта. Война никуда не делась, хотя из-за очередного витка рутинизации уходит на второй план.

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Глубоко анализировать политические расклады временно не имеет смысла. Можно делать ставки, а потом развернуто доказывать, почему их (не) разыграли.

На финишную прямую выходят выборы в США, результаты которых один спектр сценариев исключат, а другой спектр – выведут на первый план.

Много пишут о том, что Дональд Трамп выровнял ситуацию и опережает Камалу Харрис. Но впереди – десять дней апогея кампании. Лидеру забега на 100 метров может попасть в глаз муха, что повлияет на результат.

Также я остаюсь при мнении, что Россия играет на равенство результатов и раскол, вплоть до непризнания итогов выборов одним из участников. В ближайшие дней десять Кремль может применить какие-то заготовки, исходя из своих представлений об их влиянии на результат.

Позиция и заявления США в последние недели у многих в Украине вызывают, мягко говоря, недоумение. Выглядит так, будто любые важные решения по Украине в Белом доме расцениваются как несвоевременные с точки зрения избирательной гонки. Это провоцирует вполне очевидные эмоции, но сейчас эмоции – плохой советчик и помощник.

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Международная повестка дня

Событийный ряд сейчас наполнен какой-то половинчатостью, если можно так выразиться.

БРИКС прошел лучше, чем хотелось бы нам, и хуже, чем ожидали в Кремле. Окончательное превращение генсека ООН на ручную болонку Владимира Путина выглядит отвратительно, но не компенсирует отсутствия рвения со стороны ключевых стран в пользу Москвы.

До саммита Кремль не решил ни одной задачи (Курск, сворачивание нашей обороны на Осколе, выход на границу Днепропетровской области). Уверен, что это отчасти повлияло на атмосферу.

Хотя БРИКС – это серьезная площадка с точки зрения китайской концепции "бесполюсного мира", где формально все равны и нет гегемона.

У Молдове прошло хуже, чем ожидалось, но еще ничего не кончилось.

У Грузии все на низком старте. Опросы создают завышенные ожидания в оппозиции, а результат, который выдвинут, может заметно отличаться, что повлечет обострение.

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В Украине на первый план резко полезли невоенные темы в связи с "прокурорами с инвалидностью", очередными королями кэша с ТЦК и подобными им. Участились странные заявления и действия политиков.

В общем много мимолетного, иллюзорного и отвлекающего от сути.

А суть в том, что до выборов в США можно избежать худшего (и Украина с этим неплохо справляется), но после них ничего не закончится. Зато могут в полной мере проявиться вызовы, которых нет сейчас. А именно – вызовы подготовки вынужденных, но слишком непопулярных решений. Это касается не только возможных условий прекращения огня. Это касается неизбежного сокращения инфраструктуры (культурной, социальной, образовательной и других.) из-за отсутствия покупателей и денег.

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