Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он отметил, что визит Габека является знаком поддержки и солидарности с Украиной.

Важно Премьер Эстонии прибудет на Донбасс: цель визита

Мельник рассказал, что Габек принял его приглашение и уже скоро будет в Украине.

Удалось убедить сопредседателя партии Зеленых ФРГ Роберта Габека осуществить четырехдневный визит в Украину во главе мощной парламентской делегации этой партии как знак поддержки и солидарности с Украиной,

– написал Мельник.

По словам Мельника, немецкий политик в рамках визита встретится с высшим руководством государства, в частности с президентом Владимиром Зеленским. Также посетит Габек Восток Украины, а именно: Мариуполь и Широкино.

Обратите внимание! Пока неизвестно, когда канцлер Германии Ангелы Меркель прибудет в Киев. Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что визит Меркель успеет состояться до конца ее каденции. Причина такой неопределенности – пандемия COVID-19.

Международные политики на Донбассе: почему это важно

Визиты лидеров и политиков других стран на Донбассе очень важны для Украины. Ведь таким образом международное сообщество может воочию увидеть ситуацию, которая происходит на войне. Это поможет развеять фейки и мифы российской пропаганды и сформировать четкое представление о российско-украинской войне.

Да, зону проведения операции Объединенных сил 13 мая посетили военные дипломаты посольства США в Украине. Они находились там с визитом 3 дня. Ранее в зоне ООС побывали глава МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Кроме того, Донбасс планирует посетить министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.