Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он отметил, что визит Габека является знаком поддержки и солидарности с Украиной.
Важно Премьер Эстонии прибудет на Донбасс: цель визита
Мельник рассказал, что Габек принял его приглашение и уже скоро будет в Украине.
Удалось убедить сопредседателя партии Зеленых ФРГ Роберта Габека осуществить четырехдневный визит в Украину во главе мощной парламентской делегации этой партии как знак поддержки и солидарности с Украиной,
– написал Мельник.
По словам Мельника, немецкий политик в рамках визита встретится с высшим руководством государства, в частности с президентом Владимиром Зеленским. Также посетит Габек Восток Украины, а именно: Мариуполь и Широкино.
Международные политики на Донбассе: почему это важно
Визиты лидеров и политиков других стран на Донбассе очень важны для Украины. Ведь таким образом международное сообщество может воочию увидеть ситуацию, которая происходит на войне. Это поможет развеять фейки и мифы российской пропаганды и сформировать четкое представление о российско-украинской войне.
Да, зону проведения операции Объединенных сил 13 мая посетили военные дипломаты посольства США в Украине. Они находились там с визитом 3 дня. Ранее в зоне ООС побывали глава МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Кроме того, Донбасс планирует посетить министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.