Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він зазначив, що візит Габека є знаком підтримки та солідарності з Україною.

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Мельник розповів, що Габек прийняв його запрошення і вже незабаром буде в Україні.

Вдалося переконати співголову партії Зелених ФРН Роберта Габека здійснити чотириденний візит до України на чолі потужної парламентської делегації цієї партії як знак підтримки й солідарності з Україною,

– написав Мельник.

За словами Мельника, німецький політик у межах візиту зустрінеться з вищим керівництвом держави, зокрема з президентом Володимиром Зеленським. Також відвідає Габек Схід України, а саме: Маріуполь і Широкине.

Зверніть увагу! Наразі невідомо, коли канцлерка Німеччини Ангели Меркель прибуде до Києва.Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен висловила сподівання, що візит Меркель встигне відбутися до кінця її каденції. Причина такої невизначеності – пандемія COVID-19.

Міжнародні політики на Донбасі: чому це важливо

Візити лідерів та політиків інших країн на Донбасі є надзвичайно важливими для України. Адже у такий спосіб міжнародна спільнота може на власні очі побачити ситуацію, яка відбувається на війні. Це допоможе розвіяти фейки та міфи російської пропаганди та сформувати чітке уявлення про російсько-українську війну.

Так, зону проведення Операції Об'єднаних сил 13 травня відвідали військові дипломати посольства США в Україні. Вони перебували там з візитом 3 дні. Раніше у зоні ООС побували глава МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу. Крім того, Донбас планує відвідати міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.