Соединенные Штаты в настоящее время находятся в сломанной системе международных отношений. Нужно заново разработать внешнюю политику, чтобы предотвратить еще большие проблемы в мире.

Заманчиво, пишет в The Atlantic Уильям Бернс, представлять, как будет выглядеть планета после пандемии коронавируса. Кое-кто говорит, что мы видим закат американского первенства или эквивалент "Суэцкого момента" для Британии (в 1956 году тогдашний президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал его, что стало началом конца империи – 24). 24 канал проанализировал ситуацию перед выборами в США.

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Есть те, кто считает, что США – главный драйвер в мире после холодной войны – но руководители временно неспособны выполнять свою работу. Чтобы восстановить американское лидерство, нужен более трезвый взгляд.

Впрочем, мы еще очень много не знаем о вирусе и как он изменит мир в этот переходный период. Впереди – анархический мировой порядок, а господство США осталось где-то позади, лишь в зеркале заднего вида.

Хаотический мировой порядок на фоне пандемии

Ситуация напоминает своим динамизмом и хрупкостью время до Первой Мировой войны, которое вызвало два военных потрясения, пока первые рамки миропорядка не были наконец установлены. Сейчас нужно фундаментально пересмотреть американскую роль в мире, который становится все менее либеральным и менее управляемым. И менее американским, в конце концов.

Вокруг пока только кризиса: полмиллиона человек умерли от ковида, вдвое вырос голод, продолжается крупнейший экономический кризис со времен Великой депрессии.

Китай после COVID-19 Пандемия лишь усилила изложенные выше тренды. Желание Китая стать главным игроком в мире вновь возросло. Пекин планирует переделать под себя международные институты, чтобы они служили его интересам. Но коронавирус также подчеркнул проблемы лидерства КНР: Пекин внимательно следит за недовольством масс и экономическим падением. В результате имеем репрессии внутри и "политику воинственного волка" снаружи.

Владимир Путин, который всегда ищет слабые места других, не учитывает свою собственную уязвимую позицию. Коллапс нефтяного рынка и проблемы в преодолении пандемии сделали русскую "одномерную" стагнирующую экономику и политическую систему еще более хрупкими. Но Путин все еще видит много способов саботажа и подрывов вражеских стран. Таким образом он сможет сохранить свой статус. Но пространства для ошибки становится все меньше.

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Европа поймана между напористым Китаем, ревизионизмом РФ и хаотичной Америкой и собственными политическими проблемами. Разрыв в трансатлантическом альянсе углубляется: США ожидает, что "Европа будет делать больше, говорить меньше". Старый мир – что он станет ареной разборок "больших слонов".

Пандемия подчеркнула абсолютно хаотичную ситуацию на Ближнем Востоке. Хардлайнеры в Тегеране и Вашингтоне уже почти поставили ногу на опасную лестницу эскалации. Прокси-войны в Йемене и Ливии продолжаются, а Сирия остается уничтоженным, но кровавым полем боя. Израиль планирует идти вперед со своими планами аннексии части западного берега реки Иордан, что фактически положит конец попытке сделать "два государства для двух народов".

Латинская Америка переживает самое большое экономическое падение в региональной истории. Африка с растущими городами ощущает недостаток пищи, воды и инфраструктуры для здравоохранения. Именно там сейчас больше рисков, чем где-либо в мире. Мировые вызовы еще больше усложняются из-за идеологического и экономического соперничества и технологических войн.

Глобализация, технологии и Америка перед выбором

Скорость изменений давно обогнала способность лидеров менять правила жизни. Фейки распространяются гораздо быстрее правды, а инфекционные болезни – гораздо быстрее лекарств от них. Те самые технологии, которые могут раскрывать человечеству столько возможностей, теперь используются авторитарными правителями, чтобы арестовывать граждан, наблюдать за ними, репрессировать их. Общества страдают от неравенства, которое только распространяется.

Демократия уже более чем десятилетие как на спаде, международные организации начинают "ломаться" из-за парализующей бюрократии, недостаточных инвестиций и активной борьбы главных государств.

Над всем этим возвышается угроза изменения климата, планета задыхается в выбросах парниковых газов. Нужен лидер, чтобы провести человечество к порядку, организатор, чтобы пройти через хаос вызовов, стабилизировать геополитическое соперничество и обеспечить хоть небольшую защиту для глобальных общественных благ.

К чему ведет доктрина Трампа Но сейчас, подчеркивает издание, Америка живет в худшем пересечении "человека и места". "Америка прежде всего" означает Америка одна, Трамп прежде всего, американцы – сами по себе. Поэтому Америка должна выбирать один из трех вариантов: отступление, восстановление или переизобретение.

Вариант первый: отступление

Сейчас больше чем когда-либо Америка отступает в мире / Фото english al-araby.com

Сейчас, считает автор статьи Уильям Бернс – президент Фонда Карнеги за международный мир, бывший заместитель госсекретаря США – будет несложно объяснить американцам необходимость отступить. В конце концов, пандемия создала человеческие, экономические проблемы, углубила расовый разрыв, американская идея уже подвергается сомнениям.

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Америка вложила много ресурсов за рубежом, не кормя людей дома. Многие пользовались подрывом международной безопасности со стороны США. Несколько примеров: Европа стала меньше тратить на оборону, а больше – на социальный сектор и благоустройство; Китай начал экономическую модернизацию. Все это время Америка сохраняла мир (или начинала войны, которые продолжаются до сих пор – 24).

Представление, что Америка сможет бесперебойно восстановить свое лидерство, предотвратить дальнейший рост КНР и вернуть дипломатические отношения в форму до Трампа и пандемии – мираж. Под отступлением понимается сужение главных американских интересов, серьезное сокращение мирового развертывания армии США и усиления миссии построения демократии на планете. Также это о понимании, что управление угрозами эффективнее, чем победа над ними.

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Главный риск отступления – сделать это слишком быстро и слишком далеко. Каждая попытка "отключить" США от мира будет иметь плохие последствия. Даже если так, кому США смогут передать свои обязанности, как они сделали это с Британией после Второй Мировой? Насколько американские лидеры уверены, что они смогут изменить мир без союзов?

Соединенные Штаты рискуют стать островом в мире, который негостеприимно к ним относится. В то время как КНР постепенно доминирует над евразийскими землями и есть потребность лидерства в таких темах, как изменение климата, ядерное разоружение, глобальная торговля. Эту роль не может сыграть никто, кроме США.

Вариант второй: восстановление

Сторонники этой теории считают, что США после окончания холодной войны и падения СССР не смогли "выжать максимум" из своего первенства и дали возможность вырасти будущим врагам. Руководители Штатов ошибочно думали, что КНР и РФ будет достаточно места за столом с США, но они уже планируют управлять им сами.

Америка приостановила расширение НАТО, удовлетворяя обеспокоенность России, лишь чтобы увидеть еще более реваншистский Кремль. Она пригласила Китай во Всемирную торговую организацию как "ответственную силу", но не сможет привлечь Пекин к ответственности за безответственное поведение.

Те, кто ратуют за "восстановление" внешней политики, отмечают: США страдают тогда, когда "слишком мало стараются". Если это, например, касается вмешательства за рубежом, американские лидеры боятся неопределенности больше, чем трагедий, которые могут произойти без реакции Вашингтона. Тактика "управления издалека" провалилась, потому что а) слишком много новых демократий нуждались в США и б) слишком часто мировые автократы методично угрожали демократии.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты уже не наслаждаются своим полным доминированием, распределение сил все еще в их пользу. И несмотря на самостоятельно причиненный вред, у Америки все еще самая сильная армия в мире, самая влиятельная экономика, широкая сеть альянсов и "мягкой силы". США все еще в лучшей позиции, чем любое другое государство для мобилизации коалиции ради борьбы с геополитическими проблемами XXI века.

Мир лихорадит и лучший рецепт – больше американского лидерства, если бы другие от этого не уставали, – сказал вымышленный продюсер Брюс Дикинсон из скетча "Больше ковбелла".

Поэтому новую холодную войну с Китаем Америка может уверенно выиграть, считает Бернс. Так, мир на основе техноавторитаризма недопустим и Америка и дальше будет строить демократии для противостояния ему. Надо будет сбалансировать внешнеполитические инструменты, пишет аналитик, чтобы не скатиться в новую эру "после 11 сентября". Но вечные вопросы встречаются и здесь: достаточно ли у США сил для открытого, "космического" по размеру противостояния авторитарным режимам и Китаю в процессе "восстановления величия"? Так, нужно ставить максимальные цели – как далеко союзники будут готовы идти за США?

Вариант третий: переизобретение

И вот третий путь между двумя предыдущими. Надо признать новую реальность: Америка больше не может диктовать миру, как ей казалось она могла раньше. Администрация Трампа нанесла больший ущерб ценностям, имиджу и влиянию страны чем [скорее всего] любая другая. Страна стала еще более разделенной расово, политически, экономически, чем была поколениями.

Третий путь Теперь настало время не для блеска и величия "восстановления" и не для скромного "отступления", а для нахождения баланса между амбициями и ограничениями. Разумная внешняя политика начинается дома, с сильной экономики и демократии. Впрочем, для этого требуется больше безопасности, рабочих мест и лучшая среда.

Общество должно стать более устойчивым, справедливым и привлекательным. И это должно быть отражено в иностранных инвестиционных договорах, не вредя глобальным цепям поставок и потреблению населения. Но больший упор на промышленность и большая поддержка правительства возможны. Главная ориентация – технологии, наука, образование.

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Это же должно быть отражено в иммиграционной политике и в реформе дипломатии. Именно дипломаты, как когда-то военные базы во время холодной войны, должны уберечь американцев от глобальных потрясений.

Например, соперничество с Китаем. Предотвратить его рост – невозможная задача для США, это уже отмечалось выше. К тому же, экономики двух сверхдержав слишком запутаны между собой. Зато усилить союзников на Тихом океане – Южную Корею, Японию, Австралию, Индию – кто переживает за растущую роль Китая – возможно.

Да, это приведет к прямой конфронтации с китайскими лидерами. Но также позволит установить правила сосуществования, предотвратить превращение соревнования в столкновение и оставить пространство для сотрудничества по глобальным вызовам.

Есть потребность в стратегии, которая усиливает данное направление. Китай важная, но далеко не единственная геополитическая проблема. США не могут игнорировать другие регионы. Европа должна оставаться ключевым партнером, Канада – стратегической домашней базой (несмотря на нынешний курс администрации на изображение канадцев как врагов).

Вместо выводов

Новое правительство будет вынуждено переделать американские альянсы и партнерства; сделать трудный выбор инструментов и условий взаимодействия по всему миру. А за время "ленивого господства" с конца XX века у американской государственной службы исчезла дисциплина.

Даже если "Америка первая" станет историей, США все еще должны изгнать много бесов: военный фетиш, пренебрежение к дипломатии, нетерпимость и невнимательность к состоянию дел внутри страны. С другой стороны, у американцев есть замечательная, уникальная черта: самовосстановление. И сейчас время, отмечает Бернс, применить ее, чтобы сформировать собственное будущее, пока оно не сформировано другими игроками и силами.