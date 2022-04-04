Перед выступлением Зеленского: парламент Румынии почтил жертв войны в Украине минутой молчания

В понедельник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился в румынский парламент. Перед выступлением Зеленского парламент Румынии совершил важный жест уважения к Украине.

Однако на этот раз обращению президента Украины к румынским депутатам предшествовал необычный момент, сообщает 24 канал.

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Парламент Румынии почтил память жертв войны в Украине

Румынский депутат и президент Союза украинцев Румынии Николай-Мирослав Петрецкий призвал своих коллег почтить минутой молчания память всех погибших на войне в Украине.

В результате незаконной агрессии Российской Федерации на территории Украины, в результате которой погибли тысячи невинных людей, попрошу вас держать минуту молчания,

– сказал депутат.

Добавим, что часть своей речи он произнес на украинском языке.

Обращение Зеленского к парламенту Румынии: смотрите видео