Перед выступлением Зеленского в Европарламенте звучали гимны Украины и ЕС: видео

9 февраля президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС. Перед началом в Европарламенте прозвучали гимны Украины и Евросоюза.

Кстати, на саммит ЕС Зеленский прибыл вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский лидер встретится со всеми 27 лидерами Евросоюза, информирует 24 Канал.

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В Европарламенте звучали гимны Украины и ЕС

На опубликованном видео можно увидеть, как Зеленский вместе с главой ЕП Робертой Мецолой прослушали гимн Украины и гимн Евросоюза. Они звучали перед речью нашего президента в Европарламенте.

Гимны Украины и ЕС в Европарламенте: смотрите видео

Визит Зеленского в Брюссель: что известно