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      Перед Пасхой могут быть провокации: Зеленский призвал не нарушать карантин

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      Зеленський заклив залишатися вдома / Пресслужба президента України

      Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что накануне Пасхи в Украине могут возникать провокации с призывами нарушать карантинные и опасные меры.

      Під час наради щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 Володимир Зеленський наголосив, що скупчення людей на свята, на богослужіннях – сьогодні найнебезпечніше, що може бути, мовиться на сайті президента.

      Зверніть увагу Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитися

      Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження,
      – додав президент.

      Зеленський закликав українців бути свідомими, бо кожен відповідає не лише за себе, а й за здоров’я та життя своїх близьких, родичів та людей навколо.

      Раніше у МОЗ спрогнозували, що масове відвідування церков на Великдень може звести до нуля досягнуті успіхи у стримуванні поширення коронавірусу в Україні.

      Зауважимо, що Всеукраїнська рада церков домовилася, що богослужіння у всіх храмах України всіх без винятку конфесій відбуватимуться виключно за участю священнослужителів. Великодні кошики вірянам дозволили самостійно освятити вдома.

      Поради УГКЦ щоло освячення кошика у домашніх умовах – читайте за посиланням.

      Як церква рекомендує святкувати Великдень

      • УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
      • УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
      • У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.
      • Українські телеканали транслюватимуть літургії онлайн.

      карантин обмеження правила коронавірус
      Які обмеження діють через карантин / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Карантин в Украине 2020 Пасха Религия Коронавирус COVID-19 Православная церковь Украины УГКЦ Коронавирус в Украине Владимир Зеленский
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