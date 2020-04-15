Перед Пасхой могут быть провокации: Зеленский призвал не нарушать карантин

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что накануне Пасхи в Украине могут возникать провокации с призывами нарушать карантинные и опасные меры.

Під час наради щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 Володимир Зеленський наголосив, що скупчення людей на свята, на богослужіннях – сьогодні найнебезпечніше, що може бути, мовиться на сайті президента.

Зверніть увагу Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитися

Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження,

– додав президент.

Зеленський закликав українців бути свідомими, бо кожен відповідає не лише за себе, а й за здоров’я та життя своїх близьких, родичів та людей навколо.

Раніше у МОЗ спрогнозували, що масове відвідування церков на Великдень може звести до нуля досягнуті успіхи у стримуванні поширення коронавірусу в Україні.

Зауважимо, що Всеукраїнська рада церков домовилася, що богослужіння у всіх храмах України всіх без винятку конфесій відбуватимуться виключно за участю священнослужителів. Великодні кошики вірянам дозволили самостійно освятити вдома.

Поради УГКЦ щоло освячення кошика у домашніх умовах – читайте за посиланням.

Як церква рекомендує святкувати Великдень

УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.

УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.

У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.

Українські телеканали транслюватимуть літургії онлайн.



Які обмеження діють через карантин / Інфографіка 24 каналу