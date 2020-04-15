Перед Великоднем можуть бути провокації: Зеленський закликав не порушувати карантин
Президент України Володимир Зеленський попередив, що напередодні Великодня в Україні можуть виникати провокації із закликами порушувати карантинні та безпекові заходи.
Під час наради щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 Володимир Зеленський наголосив, що скупчення людей на свята, на богослужіннях – сьогодні найнебезпечніше, що може бути, мовиться на сайті президента.
Зверніть увагу Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитися
Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження,
– додав президент.
Зеленський закликав українців бути свідомими, бо кожен відповідає не лише за себе, а й за здоров’я та життя своїх близьких, родичів та людей навколо.
Раніше у МОЗ спрогнозували, що масове відвідування церков на Великдень може звести до нуля досягнуті успіхи у стримуванні поширення коронавірусу в Україні.
Зауважимо, що Всеукраїнська рада церков домовилася, що богослужіння у всіх храмах України всіх без винятку конфесій відбуватимуться виключно за участю священнослужителів. Великодні кошики вірянам дозволили самостійно освятити вдома.
Поради УГКЦ щоло освячення кошика у домашніх умовах – читайте за посиланням.
Як церква рекомендує святкувати Великдень
- УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
- УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
- У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.
- Українські телеканали транслюватимуть літургії онлайн.
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