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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Перед Великоднем можуть бути провокації: Зеленський закликав не порушувати карантин

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      Зеленський заклив залишатися вдома / Пресслужба президента України

      Президент України Володимир Зеленський попередив, що напередодні Великодня в Україні можуть виникати провокації із закликами порушувати карантинні та безпекові заходи.

      Під час наради щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 Володимир Зеленський наголосив, що скупчення людей на свята, на богослужіннях – сьогодні найнебезпечніше, що може бути, мовиться на сайті президента.

      Зверніть увагу Великодні богослужіння на українських телеканалах: коли та де дивитися

      Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження,
      – додав президент.

      Зеленський закликав українців бути свідомими, бо кожен відповідає не лише за себе, а й за здоров’я та життя своїх близьких, родичів та людей навколо.

      Раніше у МОЗ спрогнозували, що масове відвідування церков на Великдень може звести до нуля досягнуті успіхи у стримуванні поширення коронавірусу в Україні.

      Зауважимо, що Всеукраїнська рада церков домовилася, що богослужіння у всіх храмах України всіх без винятку конфесій відбуватимуться виключно за участю священнослужителів. Великодні кошики вірянам дозволили самостійно освятити вдома.

      Поради УГКЦ щоло освячення кошика у домашніх умовах – читайте за посиланням.

      Як церква рекомендує святкувати Великдень

      • УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
      • УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
      • У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.
      • Українські телеканали транслюватимуть літургії онлайн.

      карантин обмеження правила коронавірус
      Які обмеження діють через карантин / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Великдень Карантин в Україні 2020 Православна церква України УГКЦ Релігія Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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