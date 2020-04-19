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      Перед Пасхой оккупанты накрыли огнем украинских воинов: самые горячие точки

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      Как прошли сутки 18 апреля на Донбассе / AP

      В течение суток 18 апреля пророссийские боевики на Донбассе совершили пять обстрелов украинских позиций. Традиционно они применяли запрещенное минскими соглашениями оружие. Воины Объединенных сил открывали ответный огонь, заставляя противника соблюдать режим тишины.

      Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь украинские воины зафиксировали четыре обстрела.

      К теме Боевики накануне Пасхи обстреляли Донбасс: есть раненые

      • Вблизи Луганского боевики открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, в общем выпустили 11 мин.
         
      • В районе Майского оккупанты обстреляли украинские позиции из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
         
      • Неподалеку от Крымского боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а также вооружение боевых машин пехоты.
         
      • На Приазовье против защитников Лебединского оккупанты били из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

      Вследствие вражеских обстрелов 18 апреля трое украинских воинов получили ранения.

      Агрессивное и преступное поведение российских оккупантов вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил – огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность. В случае повторения подобных провокаций украинские защитники всегда готовы дать захватчикам адекватный и неотвратимый ответ,
      – подчеркивают в Штабе.

      По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля украинские подразделения ранили по меньшей мере одного пророссийского наемника.

      С начала текущих суток 19 апреля боевики никакой активности не проявляли. В то же время потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой.

      В течение суток 17 апреля боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции 5 раз. Атаковали с помощью запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских воинов не было.

      Обратите внимание! С начала 2020 года на Донбассе погибли 45 военных. С поименным списком героев можно ознакомиться здесь.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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