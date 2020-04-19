Перед Великоднем окупанти накрили вогнем українських воїнів: найгарячіші точки

Упродовж доби 18 квітня проросійські бойовики на Донбасі здійснили п’ять обстрілів українських позицій. Традиційно застосовували вони заборонену мінськими угодами зброю. Воїни Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, змушуючи противника до дотримання режиму тиші.

Найгарячіше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут українські воїни зафіксували чотири обстріли.

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Поблизу Луганського бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120- та 82 міліметри, загалом випустили 11 мін.

У районі Травневого окупанти обстріляли українські позиції з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського бойовики застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а також озброєння бойових машин піхоти.

На Приазов’ї проти оборонців Лебединського окупанти били з автоматичних станкових гранатометів і кулеметів великого калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів 18 квітня троє українських воїнів зазнали поранень.

Агресивна та злочинна поведінка російських окупантів викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння наші підрозділи рішуче подавили ворожу активність. У разі повторення подібних провокацій українські захисники завжди готові надати загарбникам адекватну й невідворотну відповідь»

– підкреслюють у Штабі.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 18 квітня українські підрозділи поранили щонайменше одного проросійського найманця.

Від початку поточної доби 19 квітня бойовики жодної активності не проявляли. Водночас втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Протягом доби 17 квітня бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції 5 разів. Атакували з допомогою заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втрат серед українських воїнів не було.

Зверніть увагу! Від початку 2020 року на Донбасі загинули 45 військових. З поіменним списком героїв можна ознайомитися тут.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу