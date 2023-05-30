Предоставление Украине ATACMS все еще рассматривается, – Байден

Президент заявил, что США должны и дальше оказывать Украине всю необходимую помощь. Впоследствии он уточнил, что вопрос передачи Украине баллистических ракет ATACMS все еще на рассмотрении.

О позиции Соединенных Штатов по передаче нового вооружения Джо Байден заявил во время общения со СМИ 29 мая. Он считает, что тема ATACMS для Украины все еще "в игре", однако отказался уточнять детали.

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Что известно о передаче ATACMS

Президент США прокомментировал усиление ночных атак России по столице Украины и сообщил, что это "не является неожиданностью".

Именно поэтому мы должны продолжать предоставлять Украине все необходимое.

– заявил он.

Слова Джо Байдена на встрече – это серьезный сдвиг в политике Соединенных Штатов по передаче Украине баллистических ракет. Ранее США сообщали, что не могут передать ATACMS, ведь в таком случае у страны их останется слишком мало в запасах американской армии.

Кроме того, в Штатах боятся, что с новым оружием Украина попытается атаковать Россию. Впрочем, в Украине уже заверили, что в случае передачи оружия его планируют использовать только для ударов по враждебным объектам на временно оккупированных территориях.

Но политолог Олег Лесной убежден, что на скорую передачу баллистических ракет от США надеяться не стоит. В ближайшее время Украина может получить крылатые дальнобойные ракеты Taurus.

Политолог считает, что взвешенность в передаче нового вооружения США объясняется тем, что они должны считаться с реакцией России, ведь она остается ядерным государством.

"Чтобы в России не было отчаяния, что "видите, вот Америка дала. Теперь и к ядерке можно тянуться". Возможно, такая логика у Соединенных Штатов", – заметил Лесной.

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