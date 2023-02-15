Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, вопросы авиации от западных стран-партнеров уже подымаются.

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О чем говорили на "Рамштайне"

Олег Жданов пояснил, что именно закрытую часть официальной встречи в формате "Рамштайн", которая осталась за закрытыми дверями, можно считать более продуктивной.

"Рамштайн", на мой взгляд, удачен тем, что у нас есть консолидация усилий наших стран-партнеров в плане подготовки контрнаступления со стороны Украины,

– подчеркнул он.

По его мнению, Запад надеется на то, что через несколько месяцев ВСУ будут готовы к началу контрнаступательных операций на одном, а, возможно, и на большем количестве направлений.

Также страны-партнеры в приоритет ставят своевременное предоставление Украине боеприпасов, бронетехники, танков и артиллерии.

Олег Жданов объяснил, по какой схеме действует Запад по вопросу авиации для Украины: смотрите видео

Как дела с авиацией

Военный эксперт рассказал, что громкие речи об обеспечении авиацией тоже раздаются. Вопрос об их передаче обсуждался в кругу министров обороны во время встречи.

"У нас уже такой мем появился: "Самолеты сегодня не ко времени". Потому что они будут ко времени, когда мы будем готовы к контрнаступлению", – подчеркнул Жданов.

Он убежден, что именно тогда западные самолеты появятся в рядах ВСУ. В частности, говорится и о МиГ-29, которые хранятся на базе в "Рамштайн".

Вполне возможно, что их могут передать в ближайшее время,

– сообщил Жданов и добавил, что такие истребители есть у Польши и Словакии.

К тому же именно Словакия перед "Рамштайном" заявляла, что переговоры сейчас идут и они уже заканчиваются позитивными новостями.

Закрытие украинского неба

Олег Жданов рассказал, что Запад намерен передать Украине 3 комплекса Patriot и 1 Mamba SAMP-T.

"Они не только могут бороться с баллистическими ракетами, но и способны оградить аэродром, если на нем будут базироваться F-16", – подчеркнул он.

В то же время, F-16 могут работать как истребители-перехватчики в комплексе с Patriot и Mamba SAMP-T.

Я бы связал прибытие Patriot и 1 Mamba SAMP-T в Украину с появлением западных образцов авиации, потому как только они станут на боевое дежурство, следует ожидать и появление западных самолетов.

– объяснил военный эксперт.

При этом он добавил, что западные страны обещали передать Украине до конца года три системы IRIS-T. То есть, в сумме на вооружении ВСУ должно быть их четыре.

"К сожалению, они теперь нам задолжали три комплекса. Я так понял, что производитель не справился с задачей", – отметил Жданов.

По его словам, Германия ведет переговоры со Швецией по поводу выкупа у них комплекса IRIS-T. Два комплекса, которые значительно усилят ПВО, немецкие партнеры будут готовы передать Украине уже в марте. Что касается третьего – вопрос времени.

Дальнобойные ракеты для Украины.

Олег Жданов сосредоточил внимание, что во время "Рамштайна" министр обороны США Ллойд Остин оговорился по ракетам. Он сказал, что не может предоставить нам дальнобойные ракеты ATACMS, потому что их мало в самих США.

Впрочем, Остин назвал 4 страны, имеющие достаточное количество таких ракет.

Это говорит о том, что они не будут возражать, если одна из этих четырех стран или все вместе передадут нам определенное количество ракет ATACMS,

– сообщил он.

По мнению военного эксперта, единственная важная вещь для Украины в этой ситуации – американское производство.

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