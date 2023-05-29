Просто спрятать не получится, – в Воздушных силах рассказали, как будут маскировать F-16

Передача Украине современных истребителей F-16 – вопрос времени. Наши союзники уже сделали главные шаги на этом пути, а потому Украине следует позаботиться об их хранении современных, чтобы максимально обезопасить от вражеских атак.

Начальник авиации Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Сергей Голубцов считает. что просто где-то их спрятать не получится. Надо разработать комплексный подход для хранения F-16.

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Я думаю, что здесь нужно будет искать комплексный подход, маскировать и рассредоточивать, перемещать с аэродрома на аэродром.

– отметил он.

Кроме того, по его словам, необходимо будет направить часть украинских зенитных ракетных комплексов на прикрытие аэродромов.

"Ведь противник, узнав о том, что у нас стоит что-то новое и мощное, конечно, будет пытаться это разведать и нанести удар. Мы это понимаем, и подразделения будут рассредоточены, однозначно. И будем пытаться прикрыть аэродромы, где будут эти самолеты, чтобы минимизировать возможные потери", – добавил он.

Передача F-16 Украина: главное