Остаются только ракеты, – Жданов уверен, что Украине дадут все необходимое оружие

У украинской стороны без четкого решения сейчас есть вопросы обеспечения дальнобойными ракетами. Однако некоторые страны уже начинают говорить о возможной передаче соответствующих летательных аппаратов Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, дискурс по поводу получения ракет уже начат.

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Ракеты

Олег Жданов подчеркнул, что из всего вооружения, которое западные страны-партнеры предоставляли Украине, ранее не говорилось о ракетах.

Вроде бы, остаются одни ракеты,

– сообщил он.

По словам военного эксперта, Запад еще не передавал ракеты с дальностью запуска 300 километров для того, чтобы хотя бы не на полную, а частично получить паритетное вооружение.

"На 1000 км нам пока никто не дает, но опять же появляется новость о том, что Великобритания поддерживает идею передать Украине дальнобойные ракеты", – подчеркнул он.

Более того, по сообщению CNN, Великобритания даже готова предоставить Украине ракеты собственного производства, которые являются аналогом ракет ATACMS.

"Это свидетельствует о том, что эти аналоги могут быть применены с помощью тех же HIMARS, реактивных систем залпового огня, которые есть сегодня на вооружении Украины", – рассказал Жданов.

По его мнению, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, если украинцы получат авиацию и ракеты, то сможем завершить весь список вооружения, которое необходимо для победы в этой войне.

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Авиация

Олег Жданов подчеркнул, что поднимается вопрос следующих образцов вооружения. В частности, Нидерланды оказались впереди всей планеты. В Нидерландах начали звучать предложения о том, не пора ли передать Украине истребитель F-16.

"На это сразу отреагировали США и сказали: "Конечно, пора. Мы не возражаем, чтобы наши союзники и партнеры передавали Украине западные образцы авиации", – рассказал он.

По его словам, вопрос передачи F-16 – это вопрос только времени.

Возможно, это несколько недель, возможно, несколько месяцев,

– подчеркнул он.

По мнению Жданова, к весне Украина, скорее всего, получит западную авиацию в составе ВСУ.

К тому же, Нидерланды активно взялись за вопросы вооружения. Очевидно, что они понимают серьезность ситуации.

Танки

Военный эксперт подчеркнул, что передача Украине немецких танков Leopard – это вопрос диалога.

"Кстати, я думаю, что дожмут Германию в ближайшие месяцы", – подчеркнул он.

По его мнению, позиция канцлера Германии Олафа Шольца может быть по некоторым признакам связана с позицией президента России Владимира Путина.

Я рассматриваю это как зависимость Олафа Шольца от российского диктатора,

– подчеркнул Жданов.

Он рассказал, если Германия не хочет передавать свои танки, то достаточно, чтобы Шольц дал разрешение на передачу танков Leopard третьей стороне. Этого достаточно, чтобы такие страны, как Финляндия, Польша, Нидерланды, смогли помочь Украине.

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