Напомним, что ранее министр культуры Александр Ткаченко рассказывал, что для того чтобы вернуть государству храмы, которые сейчас находятся под контролем УПЦ МП, необходимо будет либо изменять действующее законодательство, либо принимать другие решения, чтобы цивилизованно все сделать.

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Кабмин хотят призвать разорвать аренду Почаевской лавры с УПЦ МП

Депутаты инициировали призыв в Кабмин расторгнуть договор об аренде комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с УПЦ МП. Верховная рада уже получила документ.

Проект постановления был передан на рассмотрение руководству парламента. Однако текст документа пока не обнародован.

Напомним, что недавно синод Православной церкви Украины образовал в Почаевской лавре религиозную организацию. Ее возглавит митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор.

"Это означает, что на территории лавры создали приход ПЦУ с руководителем и прихожанами. Возглавит его митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор. Если государство разорвет аренду с УПЦ МП, то тогда этот приход сможет проводить службу в Почаевской лавре", – заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Передача Почаевской лавры ПЦУ: коротко