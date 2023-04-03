Нагадаємо, що раніше міністр культури Олександр Ткаченко розповідав, що для того, щоб повернути державі храми, які зараз перебувають під контролем УПЦ МП, необхідно буде або змінювати чинне законодавство, або ухвалювати інші рішення, аби цивілізовано все зробити.

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Кабмін хочуть закликати розірвати оренду Почаївської лаври з УПЦ МП

Депутати ініціювали заклик до Кабміну розірвати договір про оренду комплексів споруд Почаївської Успенської лаври з УПЦ МП. Верховна рада вже отримала документ.

Проєкт постанови передали на розгляд керівництву парламенту. Однак текст документа поки не оприлюднили.

Нагадаємо, що нещодавно синод Православної церкви України утворив в Почаївській лаврі релігійну організацію. Її очолюватиме митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.

"Це означає, що на території лаври створили парафію ПЦУ з очільником та парафіянами. Очолюватиме її митрополит Тернопільський та Кременецький Нестор. Якщо держава розірве оренду з УПЦ МП, то тоді ця парафія зможе проводити службу в Почаївській лаврі", – заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Передача Почаївської лаври ПЦУ: коротко