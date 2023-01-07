Получит ли Украина танки Leopard 2 от Польши: премьер объяснил позицию страны

Польша может передать Украине танки Leopard 2. Премьер страны Матеуш Моравецкий сказал, что для этого нужно.

Информация о том, что польское правительство рассматривает просьбу Украины о передаче ей танков Leopard 2 появилась в пятницу, 6 января.

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Будет ли передавать Польша танки Leopard 2

Моравецкий рассказал, что вместе с президентом Польши Анджеем Дудой продолжаются переговоры о создании коалиции для передачи Украине такой тяжелой техники как танки Leopard 2.

Самостоятельно, как Польша, без более широкой коалиции, мы не намерены передавать эти танки,

– добавил премьер.

По словам руководителя польского Института международных отношений Славомира Дебского, передача западных танков Украине является вопросом времени – все Leopard 2, которые есть в распоряжении польской армии, рано или поздно будут переданы Украине.

Он добавил, что решение о том, когда и сколько танков поедет в Украину, будет зависеть от того, как скоро американцы и корейцы пополнят польский арсенал танками M1 Abrams и K2 Black Panther.

Украина может получить больше танков

В Финляндии рассматривают передачу Украине немецких Leopard 2. Об этом заявил глава Комитета по обороне Антти Хаккянен. В то же время, он назвал важное условие – нужно, чтобы это делали и другие государства Европы.

Если Европа начнет давать танки Украине шире на дюйм, Финляндия должна быть привлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией,

– подчеркнул он.

Сейчас в Польше есть более 240 танков Leopard. Этого достаточно для двух танковых бригад.