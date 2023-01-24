Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Дещица – украинский дипломат, глава МИД Украины (в 2014 году), посол Украины в Польше (2014–2022 годы). По его словам, Германия благосклонна к Украине и вскоре обрадует ее хорошими новостями.

Интересно Концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard разных модификаций, – СМИ

Почему решения принимаются так долго

По мнению Андрея Дещицы, новый министр обороны Германии Борис Писториус сейчас ищет повод, чтобы оттянуть немного во времени принятия решения.

"И, возможно, даже использует то, что он недавно в должности и ему нужно время, чтобы понять ситуацию", – подчеркнул он.

По его словам, это только отговорки. К тому же, ни Борис Писториус, ни сам канцлер Германии Олаф Шольц категорически не заявляют о том, что Украина точно не получит технику. Это можно рассматривать как оптимистический элемент переговоров.

На самом деле решение будет принято положительным,

– объяснил Дещица.

Просто немецкое руководство ищет причину, чтобы оттянуть объявление этого решения.

Андрей Дещица рассказал, ожидать ли положительного решения от Германии: смотрите видео

С какой призмы должна быть рассмотрена ситуация

Следует отметить, что переговоры ведутся.

Думаю, что для Германии это собственное время, чтобы изменить свои подходы в принятии решений, учитывая, что происходит война,

– подчеркнул он.

По мнению дипломата, с решением нельзя затягивать.

"Решение нужно принимать быстро и радикально", – добавил он.

По его словам, война – не тот момент, когда есть время на дебаты.

Ситуация с танками Leopard: ключевая информация