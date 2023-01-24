Про це 24 Каналу розповів Андрій Дещиця – український дипломат, глава МЗС України (у 2014 році), посол України в Польщі (2014–2022 роки). За його словами, Німеччина прихильна до України та невдовзі порадує її хорошими новинами.

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Чому рішення приймаються так довго

На думку Андрія Дещиці, новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зараз шукає привід, щоб відтягнути трохи в часі прийняття рішення.

"І, можливо, навіть використовує те, що він нещодавно на посаді і йому потрібен час, щоб зрозуміти ситуацію", – наголосив він.

За його словами, це все лише відмовки. До то ж ані Борис Пісторіус, ані сам канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично не заявляють про те, що Україна точно не отримає техніку. Це можна сприймати як оптимістичний елемент переговорів.

Насправді рішення буде прийняте позитивне,

– пояснив Дещиця.

Просто німецьке керівництво наразі шукає причину, щоб відтягнути оголошення цього рішення.

Андрій Дещиця розповів, чи очікувати позитивного рішення від Німеччини: дивіться відео

З якої призми має бути розглянута ситуація

Варто відзначити, що переговори ведуться.

Думаю, що для Німеччини це власне час, щоб змінити свої підходи в прийнятті рішень, беручи до уваги те, що відбувається війна,

– наголосив він.

На думку дипломата, із рішенням не можна затягувати.

"Рішення потрібно приймати швидко і радикально", – додав він.

За його словами, війна – не той момент, коли є час на дебати.

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