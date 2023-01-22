Генерал-лейтенант объяснил, для чего ВСУ учатся на Leopard, если их до сих пор нам не дали
Украинская сторона должна действовать на опережение. Противостоять новым российским мобилизованным, которых совсем скоро враг направит на линию фронта, следует хорошо подготовленными.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в отставке, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, ведение боев на танках Leopard требует длительного обучения.
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Зачем нужна заблаговременная подготовка танкистов
Игорь Романенко сообщил, что ситуация на фронте серьезная, поэтому нужно начинать готовиться уже сейчас. К тому же, Украине следует проводить активную позицию по получению усиления поддержки от западных партнеров.
По его мнению, смысл в заблаговременной подготовке танкистов все же есть. Главное преимущество – наличие запаса времени.
Военный эксперт подчеркнул, что обучение на немецких гусеничных боевых машинах Marder длится 8 недель, то есть 2 месяца. Вероятно, что учиться на танках Leopard нужно дольше.
О танках они, видимо, скажут, что обучение сложнее и нужно на это до 3 месяцев,
– объяснил он.
По словам Романенко, хотя окончательного решения еще нет, впрочем, 3 месяца – это именно тот промежуток времени, в течение которого россияне будут способны привести в боевую готовность 300 тысяч мобилизованных.
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Каких проблем смогут избежать ВСУ
Генерал-лейтенант ВСУ в отставке подчеркнул, что такая численность россиян – это сила.
"И если с палками даже поставить такое количество людей – уже проблема", – рассказал он.
По его мнению, у России есть запасы ресурсов. Во время ведения боевых действий в Донецкой области враг в течение суток усиливает свой личный состав.
"Мобилизированные впереди, а затем кадровые военные подразделения и части вооруженных сил России – такого рода тактику мы видим", – подчеркнул Романенко.
По его словам, россияне не обращают внимания на потери.
Реализуется Жуковский принцип, что российские женщины еще нарождают,
– рассказал он.
Не меньшее значение играет и российская пропаганда, взращенная годами. Ее сформировал президент России Владимир Путин "за нефтедоллары". Это также имеет отражение на войне против Украины.
Предоставление Украине танков Leoprard: последние новости
- 20 января в Германии прошло заседание в формате "Раммштайн". Партнеры Украины не пришли к общему решению по передаче танков Leopard.
- Такая позиция вызвала шквал отрицательных эмоций не только у украинцев. После заседания многие немцы вышли на протест. Люди потребовали предоставить Украине необходимые боевые танки.
- В правительстве канцлера Германии Олафа Шольца опровергли утверждение, что Германия препятствует передаче танков. В свою очередь министр обороны Борис Писториус заявил, что в партнеры не пришли к единому мнению. К тому же есть веские причины против поставок танков. В то же время Писториус сказал, что поручил официальным лицам провести проверку запасов танков Leopard 2 в Германии, чтобы страна могла "действовать быстро" в случае "положительного решения".
- На такое заявление министра обороны резко отреагировал замглавы МИД Андрей Мельник. Он подчеркнул, что Германия должна наконец-то принять решение по поставке танков, ведь время имеет важное значение.