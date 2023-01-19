Этого недостаточно, чтобы действовать быстро, – Зеленский прокомментировал вопрос передачи танков для ВСУ

Украина нуждается в военной помощи партнеров. Однако для того, чтобы действовать быстро, того, что предоставляют сейчас, недостаточно.

Об этом во время совместного брифинга с президентом Евросовета Шарлем Мишелем заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал. Он отметил, что вопрос танков остается актуальным и очень чувствительным.

К теме Бундестаг провалил голосование о предоставлении Украине боевых танков Leopard

Зеленский прокомментировал поставки танков

По словам президента, вопрос танков зависит от многих причин, но, к сожалению, не зависит от желания Украины.

Мы, как можем, жмем политически, но самое главное, что мы жмем аргументированно. Против тысяч танков Российской Федерации недостаточно мужества наших военных и мотивации украинского народа,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украине нужно оружие:

или иметь большое количество артиллерийских систем,

или не такое же, как у России, но хотя бы соответствующее, адекватное количество танков.

Зеленский рассказал, что многие страны уже готовы предоставить Украине танки. Однако они ждут разрешений от соответствующих государств.

"И Польша готова, и Финляндия, Португалия, Испания и еще достаточное количество стран, которые готовы обеспечить даже небольшим количеством, которое у них есть на вооружении, танков Украину. И готовы были это сделать раньше. Мы все ожидаем согласия страны, которая имеет права на те или иные соответствующие лицензии", – объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина ждет помощи партнеров, но в то же время наше государство работает над производством собственного вооружения.

"О деталях не готов говорить, чтобы не готовить нашего соседа", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что нашему государству пока недостаточно того оружия, которое предоставляют партнеры, поскольку от скорости снабжения зависят жизнь украинцев.

Достаточно ли того, что дают? Нет, недостаточно. Недостаточно, чтобы действовать быстро. Скорость и время важны. Каждая минута – это человек. Чем быстрее мы сможем деоккупировать нашу территорию, чем быстрее мы сможем быть мощнее, тем больше страна сохранит наших граждан,

– подытожил президент.

Заметьте Нам нужно оружие, чтобы достать врага, – Зеленский в Давосе

Киев настаивает на создании танковой коалиции

Украинские власти предложили создать так называемую "танковую коалицию". Соответствующее совместное заявление опубликовали министр обороны Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В документе говорится, что Россия может усилить наступательные действия, поэтому военным требуется больше техники, в том числе танков. Чиновники вспомнили, что Британия приняла решение о передаче эскадрильи танков Challenger 2, однако этого недостаточно.

Нашему государству прежде всего нужно больше танков Leopard 2. Они находятся на вооружении Греции, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Финляндии и Швеции.



Что нужно знать о танках Leopard 2 / Инфографика 24 Канала