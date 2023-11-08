США сделали шаг по передаче активов России Украине

Комитет палаты представителей США сделал шаг по передаче активов России Украине. В частности, большинством голосов поддержали проект закона об этом.

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США проголосовал за проект закона 8 ноября 2023 года. Речь идет о двухпартийном и двухпалатном законопроекте об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.

Смотрите также Путин потерял влияние на Центральную Азию: в чем особенность отношений Казахстана с Россией

Что известно о голосовании за передачу активов

Уполномочить государственного секретаря оказывать дополнительную помощь Украине, а также для других целей, используя активы, конфискованные у Центрального банка России и другие суверенные активы России,

– говорится в документе.

Согласно проекту закона, государственный секретарь вместе с Агентством США по международному развитию в течение 180 дней после вступления закона в силу, если его примут, должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи.

Кроме того, согласно проекту закона, конфискованные средства:

аккумулируются в специальном фонде поддержки Украины;

в случае необходимости право и доход от конфискованных суверенных активов России переходят к правительству США.

Документ внес на рассмотрение Конгресса США конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

Пора, чтобы Россия расплачивалась за войну, которую она начала,

– заявил конгрессмен.

По его словам, проект закона:

требует от администрации Джо Байдена передать Киеву замороженные суверенные активы России;

делает невозможным возврат российских активов Кремлю, пока Россия не выплатит компенсацию Украине.

Сопредседатель Комитета по международным отношениям конгрессмен-демократ Грегори Микс заявил на слушаниях, что с развитием войны должна развиваться и экономическая стратегия. Это включает в себя и поддержку Украины, которая позволит ей стать полноценным экономическим игроком в Европе. По его словам, это нужно делать во время войны.

Украина конфисковала активы друга Путина

Украина конфисковала активы друга Путина – российского олигарха Михаила Фридмана. У него было в Украине 10 активов. Их общая стоимость составляет более 17 миллиардов гривен.

Михаил Фридман имел активы у мобильных операторов "Киевстар", lifecell, а также в компаниях "Пэйселл" и "Укртауэр". Также ему принадлежали СК "Альфа-страхование", "Паритет финанс", "ВымпелКом Глобал Сервисиз Украина" и другие.

Украина конфисковала у Фридмана миллиардные активы / Фото VKURSI