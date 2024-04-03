Впрочем, это не совсем так. Истребители F-16 в любом случае усилят наш авиапарк, но вопрос в комплектации. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
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"Без этой авиационной компоненты мы не сможем планировать никакие наступательные операции", – объяснил Свитан.
Украине нужно оружие
Украина очень ждала истребители F-16 еще в прошлом году. По словам Романа Свитана, тогда они могли бы выровнять ситуацию на фронте и выполнить боевые задачи.
"Первые намеки на их получение были еще в 2022 году, когда было заявлено о выделении 100 миллионов долларов на подготовку нашего летного состава. Если тогда Байден не остановил бы эти процессы, у нас до конца года была бы первая эскадрилья F-16. Соответственно в 2023 году мы были бы уже в Крыму. Однозначно, без самолетов такая операция невозможна", – отметил он.
В 2024 году одни F-16 вопросов не решат. К ним надо весь спектр вооружения.
Это и ЗРК, и Patriot, которые должны обеспечивать выполнение боевых задач самолетов. Информационное сопровождение. Плюс передача информации, которая должна сниматься со спутников. В этом году это все нам надо,
– добавил Свитан.
Передача F-16: последние новости
- Ранее отмечалось, что к лету Украина может получить только 6 истребителей F-16 из 45 обещанных партнерами. К полетам на них будут готовы 12 украинских пилотов.
- В свою очередь в Воздушных силах заявили, что 2 группы украинских пилотов уже оттачивают свои навыки полетов на западных истребителях. А еще несколько групп на этапе обучения.
- Военные эксперты отмечают количество специалистов. Так, на один самолет нужно 2 – 3 летчика и 10 – 20 человек инженерно-технического состава.