Впрочем, это не совсем так. Истребители F-16 в любом случае усилят наш авиапарк, но вопрос в комплектации. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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"Без этой авиационной компоненты мы не сможем планировать никакие наступательные операции", – объяснил Свитан.

Украине нужно оружие

Украина очень ждала истребители F-16 еще в прошлом году. По словам Романа Свитана, тогда они могли бы выровнять ситуацию на фронте и выполнить боевые задачи.

"Первые намеки на их получение были еще в 2022 году, когда было заявлено о выделении 100 миллионов долларов на подготовку нашего летного состава. Если тогда Байден не остановил бы эти процессы, у нас до конца года была бы первая эскадрилья F-16. Соответственно в 2023 году мы были бы уже в Крыму. Однозначно, без самолетов такая операция невозможна", – отметил он.

В 2024 году одни F-16 вопросов не решат. К ним надо весь спектр вооружения.

Это и ЗРК, и Patriot, которые должны обеспечивать выполнение боевых задач самолетов. Информационное сопровождение. Плюс передача информации, которая должна сниматься со спутников. В этом году это все нам надо,

– добавил Свитан.

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