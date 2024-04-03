Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что сразу 61 самолет Украина вряд ли получит, поскольку они будут идти партиями. Он также подчеркнул, что передадут ровно столько самолетов, сколько Украина сможет обслужить.
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Аэродромов достаточно
В свое время в Украине были тысячи самолетов. Это означает, что аэродромы могут обеспечить выполнение боевых задач не одной сотни самолетов.
И в рассредоточенном режиме включительно. То есть где-то эскадрилья, а именно 12 самолетов, на одном аэродроме, а дальше в режиме случайных чисел перемещения между оперативными аэродромами,
– сказал Свитан.
Для F-16 не хватает людей
Свитан считает, что проблема может быть в количестве подготовленных офицеров и инженеров технического состава для обслуживания самолетов F-16.
На один самолет нужно 2 – 3 летчика и 10 – 20 человек инженерно-технического состава. Поэтому просто так в неподготовленные руки никто F-16 передавать не будет. Посмотрим. Первые эскадрильи, по крайней мере, мы начнем получать летом 2024 года,
– отметил военный эксперт.
Это те обещанные F-16, что уже были подтверждены руководителями стран, которые нам их будут передавать. Возможность увеличения количества единиц есть до 120 – 140 самолетов в течение нескольких лет. Но это далекая перспектива, хотя она может быть реализована в 2025 – 2026 годах.
Что известно по F-16
- Истребители F-16 используют 24 страны мира. По состоянию на 2009 год было построено 4 400 таких "Файтинг Фэлкон".
- F-16 являются эффективными против крылатых ракет, которыми Россия постоянно атакует Украину.
С радарами пятого поколения пилот "может прицелиться в больше целей, чем может поразить". Также F-16 помогут как сбивать воздушные цели, так и успешно вести наступательные действия.
- Украинские пилоты в конце марта закончили обучение базовой летной, наземной и языковой подготовке на F-16. Далее они будут учиться продвинутой летной подготовке.
- Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен отметил, что в середине лета 2024 года Украина получит первые шесть истребителей.
- Владимир Путин со своей стороны заявил, что якобы F-16 несут ядерное оружие, поэтому россияне вынуждены будут реагировать.