Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что сразу 61 самолет Украина вряд ли получит, поскольку они будут идти партиями. Он также подчеркнул, что передадут ровно столько самолетов, сколько Украина сможет обслужить.

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Аэродромов достаточно

В свое время в Украине были тысячи самолетов. Это означает, что аэродромы могут обеспечить выполнение боевых задач не одной сотни самолетов.

И в рассредоточенном режиме включительно. То есть где-то эскадрилья, а именно 12 самолетов, на одном аэродроме, а дальше в режиме случайных чисел перемещения между оперативными аэродромами,

– сказал Свитан.

Для F-16 не хватает людей

Свитан считает, что проблема может быть в количестве подготовленных офицеров и инженеров технического состава для обслуживания самолетов F-16.

На один самолет нужно 2 – 3 летчика и 10 – 20 человек инженерно-технического состава. Поэтому просто так в неподготовленные руки никто F-16 передавать не будет. Посмотрим. Первые эскадрильи, по крайней мере, мы начнем получать летом 2024 года,

– отметил военный эксперт.

Это те обещанные F-16, что уже были подтверждены руководителями стран, которые нам их будут передавать. Возможность увеличения количества единиц есть до 120 – 140 самолетов в течение нескольких лет. Но это далекая перспектива, хотя она может быть реализована в 2025 – 2026 годах.

Что известно по F-16